Handball Premier: Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στο Κιλκίς

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην Handball Premier. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα του Κιλκίς με 43-27, στον πρώτο τους εντός έδρας αγώνα για τη φετινή σεζόν, στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης.

Ο Ολυμπιακός μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του. Με εξαιρετική επιθετική λειτουργία και μεγάλη αποτελεσματικότητα, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν ακόμη και με 15 γκολ (21-6) στο 25ο λεπτό, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται 23-11.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο και να διευρύνει σταδιακά τη διαφορά. Το τελικό 43-27 αποτύπωσε την κυριαρχία των γηπεδούχων, οι οποίοι έκαναν το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα.

Πρώτοι σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν οι Τόμας Κανιέτε και Δημήτρης Παναγιώτου, που σημείωσαν από έξι γκολ, ενώ ο Γρηγόρης Τζίμπουλας πρόσθεσε πέντε τέρματα. Από την πλευρά του Κιλκίς, ξεχώρισε ο Αλγερινός Σάντι Αμντεραούφ με έξι γκολ, ενώ πέντε φορές βρήκε δίχτυα ο Κωνσταντίνος Μαντάς.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 7-1, 13-2, 16-4, 21-6, 23-11 (ημχ.), 27-13, 30-16, 36-17, 38-21, 40-25, 43-27.

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Σκαραμέλι 2, Παναγιώτου 6, Παπαβασίλης 1, Βίντα 1, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 6, Τάρεκ 3, Νίκολιτς 4, Πασσιάς 1, Κούντουζ 3, Παγιάτης 3, Σμιτ 3, Σαλάχ 2, Εντάουι.

Κιλκίς (Νίκος Γεωργιάδης): Κέφαλος, Αρίμπ 5, Αλεξανδρίδης 2, Σάντι 6, Μπουτκάρης 3, Δάιος, Βλαχόπουλος 1, Χανιώτης, Χαριζόπουλος 2, Σκαρπάρης, Μαντάς 5, Ντανουλέτ 1, Παπαγιάννης 2, Μεζάζα, Προβατάς.