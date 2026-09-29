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Τουρκία: Στον... αέρα το μέλλον του Μοντέλα - Έντονες αντιδράσεις μετά την «τεσσάρα» από την Ιταλία

ΜΜΕ και φίλαθλοι ζητούν την απόλυση του Ιταλού τεχνικού.

Τουρκία: Στον... αέρα το μέλλον του Μοντέλα - Έντονες αντιδράσεις μετά την «τεσσάρα» από την Ιταλία
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Βαρύ είναι το κλίμα στην εθνική Τουρκίας μετά την ήττα με 4-1 από την Ιταλία στο Nations League, με τον Βιντσέντζο Μοντέλα να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κριτικής.

Η «σκουάντρα ατζούρα» του Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της και έφτασε σε μία ευρεία νίκη, αποτέλεσμα που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της Τουρκίας.

Η απογοήτευση στις τάξεις των Τούρκων φιλάθλων ήταν έντονη μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τον Μοντέλα να γίνεται αποδέκτης αποδοκιμασιών. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά Μέσα ασκούν σκληρή κριτική στον ομοσπονδιακό προπονητή και ζητούν την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία.

Η βαριά ήττα έχει προκαλέσει προβληματισμό και στην τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της για την εικόνα και το αποτέλεσμα.

Ο Μοντέλα, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε συμπαίκτης του Μαντσίνι στην εθνική Ιταλίας, βλέπει πλέον το μέλλον του στην Τουρκία να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ωστόσο τα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο διακοπής της συνεργασίας με τον Ιταλό προπονητή, μετά το βαρύ αποτέλεσμα στο Nations League.

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