Λίβερπουλ: Αποχωρεί το καλοκαίρι ο Άλισον - Σε αυτήν την ομάδα υπογράφει

Το μέλλον του Άλισον Μπέκερ φαίνεται πως βρίσκεται μακριά από τη Λίβερπουλ, με τη Γιουβέντους να αποτελεί, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρει η «La Gazzetta dello Sport», ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έχει αποφασίσει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «Reds», το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει πως έχει ήδη ενημερώσει τον νέο προπονητή της ομάδας, Αντόνι Ιραόλα, για την απόφασή του.

Η Λίβερπουλ είχε επιλέξει το περασμένο καλοκαίρι να κρατήσει τον 33χρονο γκολκίπερ στο ρόστερ της, παρά το ενδιαφέρον που είχε εκφραστεί από άλλους συλλόγους. Μεταξύ των ομάδων που είχαν κινηθεί για την απόκτησή του ήταν η Γιουβέντους και η Γαλατασαράι, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει κάποια συμφωνία.

Η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει το επόμενο καλοκαίρι, όταν ο Άλισον θα έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει ως ελεύθερος. Σύμφωνα με το ιταλικό Μέσο, ο προορισμός του θα είναι το Τορίνο και η Γιουβέντους.

Για τον Άλισον, μια επιστροφή στην Ιταλία θα σηματοδοτήσει την επανεμφάνισή του στη Serie A, ένα πρωτάθλημα που γνωρίζει πολύ καλά.

Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στη Ρόμα από το 2016 έως το 2018, πριν μετακομίσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Λίβερπουλ. Έκτοτε αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς κάτω από τα δοκάρια των «Reds», έχοντας διαγράψει σημαντική πορεία στο Άνφιλντ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες της «Gazzetta dello Sport», ο Άλισον θα επιστρέψει στην Ιταλία έπειτα από οκτώ χρόνια, αυτή τη φορά για να φορέσει τη φανέλα της Γιουβέντους.