«Καμπάνα» 20 χιλιάδων ευρώ της ΔΕΑΒ στον Άρη!

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Άρη για το γκράφιτι που είχε εμφανιστεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τους ανθρώπους του γηπέδου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας έπειτα από το σχετικό περιστατικό, με την απόφαση να βασίζεται σε φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό. Το επίμαχο γκράφιτι, πάντως, είχε σβηστεί σχεδόν άμεσα, μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία του στον χώρο.

Η επιβολή του προστίμου έχει προκαλέσει την αντίδραση της πλευράς του Άρη, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» εκφράζουν τη διαφωνία τους με την απόφαση και υποστηρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα περιστατικά με γκράφιτι που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της δημοσιεύματα διαδικτυακών ενημερωτικών ιστοσελίδων και τις εξηγήσεις της ΠΑΕ Άρης, από τα οποία προκύπτει ότι, άγνωστοι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, παρότρυναν ομοϊδεάτες τους, μέσω ζωγραφικής απεικόνισης (GRAFFITY), στον εξωτερικό τοίχο της αθλητικής εγκατάστασης «ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ» της Θεσσαλονίκης, σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος φιλάθλων άλλων ομάδων, περιστατικό που προέκυψε με αφορμή την διεξαγωγή στις 19/09/2026 του αγώνα ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 49/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΡΗΣ», διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

γ) την Ιατρική Γνωμάτευση του 401 ΓΣΝΑ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ, στις 19/09/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 5η αγωνιστική της Super League 1, περιόδου 2026/2027, ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο, φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας, αγνοώντας τις συστάσεις των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων, επιχείρησε βιαίως να εισέλθει, όπως και εισήλθε τελικώς, στο γήπεδο, χωρίς εισιτήριο, τραυματίζοντας μάλιστα έναν αστυνομικό που προσπάθησε να τον αποτρέψει,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 50/2026 Απόφασή της, σε βάρος τούτου, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».