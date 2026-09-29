Σακίλ για το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός: «Δυνατές οι ελληνικές ομάδες, ανυπομονώ να δω τον Βαλαντσιούνας»

Από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας φιλοξενείται για την 2η αγωνιστική της EuroLeague ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να κάνουν το 2/2, μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια στην πρεμιέρα.

Η «Zalgirio Arena» αναμένεται να είναι κατάμεστη καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί το sold-out, ενώ την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από κοντά και ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο'Νιλ.

Μάλιστα, ο παλαίμαχος σέντερ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του αγώνα στη Λιθουανία στις οποίες αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ποιότητα των ελληνικών ομάδων, καθώς και στην παρουσία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, τον οποίον περιμένει με ανυπομονησία να δει στο παρκέ να αγωνίζεται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σακίλ:

«Χαίρομαι που θα παρακολουθήσω τη Ζάλγκιρις. Έχει πολλούς καλούς παίκτες και ανυπομονώ να δω τον Βαλαντσιούνας. Νομίζω δεν πρόλαβα να τον αντιμετωπίσω στο ΝΒΑ, αλλά είναι ένας απίστευτος παίκτης και έχει 14 χρόνια στο NBA.

Πιστεύω σε αυτό το εγχείρημα και είναι γιατί θέλω να προστατεύσω όλους τους ανθρώπους. Όπως είπα γνώριζα για την εταιρεία (NordVPN) και κατευθείαν είπα να το κάνουμε.

Σε όλη μου την καριέρα προσπαθούσα να τηρώ τους κανόνες και σεβόμουν τους πάντες. Ο Σαμπόνις ήταν από τους αγαπημένους μου παίκτες. Αυτό που είχε κάνει στο είδωλό μου τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον διαλύοντας τις ΗΠΑ, με πλήγωσε και ήθελα να πάρω ρεβανς. Όταν παίξαμε αντίπαλοι φαινόταν σαν να μην τον συμπαθώ, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.

Ξέρω ότι η Ζάλγκιρις αντιμετωπίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης και θα βρίσκονται 15.000 θεατές στο γήπεδο. Στην Ευρώπη οι φίλαθλοι είναι γεμάτοι πάθος και χαίρονται τα ματς. Στο παρελθόν έχω ξαναβρεθει μια φορά σε ματς στην Ευρώπη.

Ο ανταγωνισμός στην Ευρώπη είναι τεράστιος. Για να κατακτήσεις το τρόπαιο πρέπει να έχεις δύο κορυφαίους παίκτες τουλάχιστον και ένα ρόστερ να τους πλαισιώνει. Οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Μετρά ποιος το θέλει περισσότερο»