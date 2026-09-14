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Θα δει από κοντά το Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός ο Σακίλ Ο'Νιλ!

Ο Σακίλ Ο'Νιλ θα είναι παρών στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Ζαλγκίρις στην EuroLeague, με την ομάδα του Κάουνας να αντιμετωπίζει στις 29 Σεπτεμβρίου τον Ολυμπιακό.

Θα δει από κοντά το Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός ο Σακίλ Ο'Νιλ!
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Στη «Zalgirio Arena» θα βρεθεί στις 29 Σεπτεμβρίου Ο Σακίλ Ο'Νιλ, εκεί όπου η Ζαλγκίρις θα φιλοξενήσει στο πρώτος εντός έδρας παιχνίδι της για την EuroLeague τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

Ο «Σακ» θα βρεθεί στις κερκίδες, όντας προσκεκλημένος από τη λιθουανική ομάδα, στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας με την εταιρεία NordVPN.

Κάπως έτσι, ο θρύλος του NBA θα έχει την ευκαιρία να δει νωρίς στη σεζόν από κοντά τις ομάδες του Τόμας Μασιούλις και του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Κάουνας.

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