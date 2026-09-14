Θα δει από κοντά το Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός ο Σακίλ Ο'Νιλ!

Στη «Zalgirio Arena» θα βρεθεί στις 29 Σεπτεμβρίου Ο Σακίλ Ο'Νιλ, εκεί όπου η Ζαλγκίρις θα φιλοξενήσει στο πρώτος εντός έδρας παιχνίδι της για την EuroLeague τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

Ο «Σακ» θα βρεθεί στις κερκίδες, όντας προσκεκλημένος από τη λιθουανική ομάδα, στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας με την εταιρεία NordVPN.

Κάπως έτσι, ο θρύλος του NBA θα έχει την ευκαιρία να δει νωρίς στη σεζόν από κοντά τις ομάδες του Τόμας Μασιούλις και του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Κάουνας.

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