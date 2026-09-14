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«Ζοτς, the boss»: Η EuroLeague «υποδέχθηκε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό (vid)

Το μήνυμα της EuroLeague για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

«Ζοτς, the boss»: Η EuroLeague «υποδέχθηκε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό (vid)
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Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (14/9), η media day του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει την τιμητική του.

Στα social media της διοργάνωσης δημοσιεύτηκε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο ο προπονητής του τριφυλλιού ποζάρει για τη σχετική φωτογράφιση και κρατάει το χαρακτηριστικό πράσινο πινακάκι, όπου και σχεδιάζει τα συστήματα και τη στρατηγική της ομάδας του κατά τη διάρκεια των αγώνων.

«Το αφεντικό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πίσω για να προπονήσει τους πράσινους» γράφει η λεζάντα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

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