Μπαρτσελόνα: Υπέστη κάκωση ο Μπριθουέλα
Ο Ντάριο Μπριθουέλα αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Γέιδα για την καταλανική λίγκα, με τους «μπλαουγκράνα» να ενημερώνουν πως ο Ισπανός γκαρντ έχει υποστεί κάκωση.
Ο Ντάριο Μπριθουέλα αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον τελικό της Καταλανικής Λίγκας κόντρα στη Γέιδα με τη Μπαρτσελόνα εν τέλει να κατακτά τον τίτλο.
Οι «μπλαουγκράνα» ενημέρωσαν πως ο 31χρονος γκαρντ αποκόμισε κάκωση στο δεξί του πόδι, με τις ιατρικές εξετάσεις πάντως να φέρνουν ανακούφιση, δεν υπάρχουν βλάβες σε οστά ή αρθρώσεις.
Πλέον, η επιστροφή του εξαρτάται αποκλειστικά από την ανταπόκριση που θα δείξει ο οργανισμός του στη θεραπευτική αγωγή.
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