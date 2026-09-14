Τσιάρας: «Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα, σε 25 μέρες μπαίνουμε στο νέο προπονητικό»

Για την πορεία της προετοιμασίας, το όραμα της EuroLeague, το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο αλλά και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε ο General Manager του «Δικεφάλου», Γιώργος Τσιάρας, μιλώντας στην Media Day της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο GM του «Δικεφάλου»:

Για την περίοδο της προετοιμασίας: «Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι μέχρι τώρα και πιο πολύ ο κόουτς. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να πετύχουμε το συγκεκριμένο ρόστερ. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να λέμε οτιδήποτε. Το μόνο που λέμε είναι ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλή δουλειά για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να είμαστε όπως θέλουμε να είμαστε».

Για πιθανή προσθήκη: «Συνέχεια το λέμε, αυτή είναι η γραμμή μας, ότι πρέπει να είμαστε στην αγορά και πρέπει να κοιτάμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο».

Για την προοπτική της EuroLeague: «Αυτό που μπορούμε να πούμε σαν ομάδα είναι ότι είμαστε στη διαδικασία, δεν είναι κρυφό. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε, όλη η ΚΑΕ δουλεύει γι’ αυτό, για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σαν οργανισμός για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε το πάμε μέρα-μέρα, βήμα-βήμα και κάνουμε την προσπάθειά μας».

Για το αν το θέμα της EuroLeague απασχολεί το αγωνιστικό τμήμα: «Θεωρώ ότι το αγωνιστικό τμήμα είναι επικεντρωμένο στο πώς θα βελτιωθεί, πώς θα βρούμε χημεία και στο πώς θα εξασφαλίσουμε να είμαστε υγιείς κάθε μέρα, για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που βάζει ο κόουτς κάθε μέρα στα παιδιά στην προπόνηση».

Για το νέο προπονητικό κέντρο: «Σε περίπου 20-25 μέρες πιστεύω ότι θα είναι όλα έτοιμα και θα μπορέσουμε να μπούμε. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών. Θεωρώ ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη υπέρβαση, η οποία θα μείνει για πάντα στην ομάδα του ΠΑΟΚ».

Για τον ιδιοκτήτη: «Από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να δουλέψουν οι παίκτες και να είναι 100% συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις τους. Από εκεί και πέρα εμείς σαν οργανισμός, πρέπει να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Λάθη γίνονται, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και προσπαθούμε να φτάσουμε στο υψηλότερο επίπεδο».

Για τους Ταϊρί και Γκρέι: «Ο Ταϊρί και ο Γκρέι έχουν κάποια μικροπροβλήματα, όπως ξέρετε. Πιστεύουμε ότι στο τέλος του μήνα θα μπορέσουμε να έχουμε, αν όχι και τους δύο, έναν από τους δύο».

Για Ιατρίδη και Μανθόπουλο: «Ο Ιατρίδης, είμαστε σε συζητήσεις. Η σκέψη είναι να πάει δανεικός να παίξει κάπου. Ο Μανθόπουλος θα παίξει με διπλό δελτίο».

Για την αύξηση των ξένων από έξι σε επτά από τη σεζόν 2027-28: «Εμείς η θέση μας ήταν ξεκάθαρη, ότι αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μείνει ως έχει. Το σκεπτικό είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε τον Έλληνα παίκτη και πιστεύουμε στον Έλληνα παίκτη. Αυτό το δείχνουμε και με τον κορμό που χτίζουμε, το ότι στηρίζουμε τον Έλληνα παίκτη και προσπαθούμε να στηριχθούμε όσο μπορούμε στους Έλληνες».