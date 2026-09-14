Η δεύτερη νιότη του Ομπαμεγιάνγκ και το ρεκόρ που κυνηγάει

Ο Πιερ Έμερικ Ομπαμεγιάνγκ επέστρεψε στην Ευρώπη και έχει ξεκινήσει «φουριόζος» τη φετινή σεζόν στην Ισπανία βρίσκοντας δίχτυα σε όλα τα ματς που έχει αγωνιστεί φέτος, κυνηγώντας να σπάσει ένα ρεκόρ που κρατά από το 2004.

Ο Ομπαμεγιάνγκ μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Καντασίγια τη σεζόν 2024-25, επέστρεψε ως ελεύθερος στην Μαρσεϊγ με την οποία κατάφερε να σημειώσει 10 γκολ σε 30 συμμετοχές στην Ligue 1. Ωστόσο το καλοκαίρι, έφυγε από τη Γαλλία με 1,5 εκατομμύριο για να μετακομίσει στην Ισπανία για λογαριασμό της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Η Ντεπορτίβο επέστρεψε στα Λα Λίγκα έπειτα από 9 σεζόν, αφού η τελευταία της συμμετοχή ήταν το 2017/18, με πρωταρχικό στόχο να παλέψει για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Με αυτή τη λογική αποκτήθηκε και ο Ομπαμεγιάνγκ, ένας έμπειρος επιθετικός, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει κρίσιμα γκολ, να «ξελασπώσει» όταν χρειαστεί και να αποτελέσει ηγέτης στην προσπάθεια της παραμονής.

Και μέχρι στιγμής ακριβώς αυτό φαίνεται πως κάνει ο Γκαμπονέζος, ο οποίος τον Ιούνιο έκλεισε τα 37 του χρόνια, ωστόσο αποδεικνύει πως η ηλικία είναι ένας απλός αριθμός, αφού ο ίδιος διανύει μια δεύτερη «νιότη».

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Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα έχει καταφέρει να σκοράρει και στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Λα Κορούνια, αφού έχει «συνδεθεί» με τα αντίπαλα δίχτυα ήδη 5 φορές, ενώ έχει μοιράσει ήδη και δύο ασίστ.

Το βράδυ της Κυριακής (13/09) απέναντι στη Χετάφε σκόραρε ξανά στο 75ο λεπτό ισοφαρίζοντας για τους φιλοξενούμενους (1-1) και κατάφερε να εξασφαλίσει ακόμα έναν πολύτιμο βαθμό για τη Λα Κορούνια, η οποία φιγουράρει στην 6η θέση της βαθμολογίας, αήττητη, αφού μετρά δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Ο Ομπαμεγιάνγκ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο αναπάντεχα καλό ξεκίνημα της Λα Κορούνια στην επιστροφή της στην Λα Λιγκα με τις επιδόσεις του να έχουν μαγνητίσει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης.

Μάλιστα, το γκολ που πέτυχε απέναντι στην Χετάφε, τον έχει βάλει σε τροχιά... ρεκόρ, το οποίο κρατά εδώ και 22 χρόνια. Ο Βάλτερ Παντιάνι κατέχει την καλύτερη αρχική επίδοση σε σκοράρισμα με έξι γκολ σε έξι αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2003-2004 . Επιπλέον, κανένας παίκτης δεν έχει ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα τόσο καλά από τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το 2009 με την Μπαρτσελόνα, για την οποία σκόραρε επίσης στους πρώτους πέντε αγώνες. Το ρεκόρ από αυτή την άποψη κατέχουν οι Κίνι (Σπόρτινγκ 1979/80 με 12 γκολ), Προύντεν (Ατλέτικο Μαδρίτης 1940/41 με 12 γκολ) και Βιλανόβα (Χέρκουλες 1939/40 με 13 γκολ), οι οποίοι σκόραραν σε κάθε έναν από τους πρώτους επτά αγώνες.