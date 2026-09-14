Επίσημο το «μπαμ»: Στον Βόλο ο Ρεμί Καμπελά

Την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Βόλος, με τον 36χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό να συνεχίζει την καριέρα του στα γήπεδα της Super League.

Επίσημο το «μπαμ»: Στον Βόλο ο Ρεμί Καμπελά
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Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο Βόλος, με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει το απόγευμα της Δευτέρας (14/09) την απόκτηση του 36χρονου Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε την περυσινή χρονιά ως δανεικός στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Ναντ, καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές με δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 1.087' αγωνιστικά λεπτά.

Στην πλούσια καριέρα του, ο Καμπελά έχει επίσης αγωνιστεί με τα χρώματα των Μονπελιέ, Λιλ, Κράσνονταρ, Μαρσέιγ, Σεντ Ετιέν και Νιουκάστλ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.

O Ρεμί Καμπελά, αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Ρεμί Καμπελά, τους τελευταίους μήνες αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στη Ναντ όπου σε 12 αγώνες είχε 2 γκολ και 1 ασίστ. Στον Ολυμπιακό πρόλαβε να αγωνιστεί σε 10 ματς, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει σπουδαία καριέρα σε Μονπελιέ, Λιλ, Μαρσέιγ, Σεντ Ετιέν, Κράσνονταρ και Νιούκαστλ.

Χαρακτηριστικό της σπουδαίας καριέρας του είναι ότι έχει καταγράψει 341 συμμετοχές στην 1η κατηγορία της Γαλλίας, έχοντας σημειώσει 62 γκολ, ενώ έχει φορέσει και 4 φορές της φανέλα της Εθνικής Γαλλίας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Ρεμί Καμπελά στην οικογένεια της».

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