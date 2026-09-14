Οδεύει προς sold-out το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια - Απέμειναν λιγότερα από 1.500 εισιτήρια

Το ευρωπαϊκό του κοστούμι ετοιμάζεται να φορέσει ξανά ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Γιαγκελόνια (16/09, 22:00), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο κόσμος των Πειραιωτών αναμένεται να δώσει για ακόμη ένα παιχνίδι το "παρών", καθώς θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται το sold-out.

Συγκεκριμένα, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ενημέρωσε πως μετά την επιστροφή εισιτηρίων από τις συμβατικές υποχρεώσεις των χορηγών, στη διάθεση του κοινού βρίσκονται λιγότερα από 1.500 "μαγικά χαρτάκια", με τους φίλους των «ερυθρολεύκων» να σπρώχνουν την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο πρώτο της τρίποντο στη League Phase.