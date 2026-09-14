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Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Ο Όσμερς διαιτητής στην πρεμιέρα του Europa League

Ο Χαρμ Όσμερς ορίστηκε από την UEFA για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Ο Όσμερς διαιτητής στην πρεμιέρα του Europa League
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Ο διαιτητής από τη Γερμανία ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν την Τετάρτη (16/09, 22:00) την πρεμιέρα τους στη διοργάνωση, υποδεχόμενοι την πολωνική ομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (16/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το MAGENTA Sport 2, όσο και τον ANT1.

Ο Όσμερς θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν και Κρίστιαν Ντιτζ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φλόριαν Έξνερ.

Γερμανική θα είναι και η ομάδα του VAR, με τον Σέρεν Στορκς να βρίσκεται στο VAR και τον Πασκάλ Μίλερ να έχει ρόλο AVAR.

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