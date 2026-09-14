ΠΑΟΚ: Ανυπομονεί για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Οσμάν - «Ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω στο ΟΑΚΑ»

Ο Τζέντι Όσμαν σε δηλώσεις του στην media day του ΠΑΟΚ έθεσε τους πρώτους στόχους του ΠΑΟΚ, σημειώνοντας ότι θέλει να κατακτήσει τίτλους με την ομάδα, ενώ στάθηκε και στο πόσο ωραία νιώθει που θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα φιλικά και την εικόνα του ΠΑΟΚ: «Παίξαμε πολύ καλά κόντρα στην Αρμάνι. Ήταν πολύ σημαντικά τα φιλικά στην Ιταλία. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήμασταν 10 μέρες όλοι μαζί για τη χημεία μας. Κάναμε όλοι καλή δουλειά. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της σεζόν. Και πρέπει να δούμε πως θα ανταποκριθούμε σε αυτά τα επίσημα ματς».

Για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Θα είναι ένα σημαντικό τουρνουά απέναντι σε ομάδες Ευρωλίγκας όπως η Παρτίζαν και ο Παναθηναϊκός. Είμαι ενθουσιασμένος, είναι ωραίο που θα επιστρέψω στο ΟΑΚΑ και ανυπομονώ για αυτό».

Για το Παλατάκι και τον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Ήταν πολυ όμορφα στην παρουσίαση μου. Θέλω να έχω καλή επαφή με τον κόσμο, μου αρέσει γιατί είμαι παικτης που βγάζω ενέργεια και ανυπομονώ να τους δω από κοντά και να χτίσουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Έχουμε καλή ομαδα, έχουμε ποιότητα. Θέλουμε να κερδίσουμε τίτλους. Το να φέρνω την εμπειρία και το να βγω μπροστά είναι αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω. Στόχος ειναι οι νίκες. Χτίζουμε κάτι καινούριο εδώ. Εχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και με τον κόσμο. Πρεπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Έχουμε φιλοδοξίες, αλλά πρεπει να μείνουμε ταπεινοί»

Για τον Νικ Καλάθη: «Ειναι πολυτέλεια να έχεις συμπαίκτη τον Νικ Καλάθη. Μας έβαζε στις σωστές θέσεις στα φιλικά, τον εμπιστεύομαστε. Μας βοηθάει πολυ να χτίσουμε καλή χημεία»