· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επιστροφή στη Λεωφόρο - Τα εισιτήρια για το ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού επιστρέφει στη Λεωφόρο για το ματς με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παναθηναϊκός: Επιστροφή στη Λεωφόρο - Τα εισιτήρια για το ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζονται χωρίς... ανάσα για τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με 4 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη Super League.

Πλέον, έχει μπροστά της ένα ακόμα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας, με την Κηφισιά στη Λεωφόρο (16/9).

Μάλιστα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην ιστορική του έδρα, καθώς ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων που θα πάρει το Τριφύλλι.

Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας (16/9, 17:45), στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια στις παρακάτω θύρες:

Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για την αναμέτρηση με την Κηφισιά:

Θύρα 6: 20 €

7: 20 €

8: 30 €

9: 40 €

10: 50 €

11: 40 €

12: 30 €

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

COMMENTS
LATEST NEWS
15:45 SUPER LEAGUE

Μπρινιόλι: «Kάθε παιχνίδι μάς δίνει κάτι, πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε»

15:33 OPINION

Παναθηναϊκός: Καλό το 4/4 αλλά δεν πήρε και το πρωτάθλημα ακόμα

15:17 EUROLEAGUE

Euroleague: Η αυλαία ανοίγει με Super Cup – Οι ώρες και το κανάλι των αγώνων

15:04 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανυπομονεί για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Οσμάν - «Ενθουσιασμένος που θα επιστρέψω στο ΟΑΚΑ»

14:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τότεναμ: Νοκ άουτ για δύο μήνες ο Μούντρικ

14:47 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Ο Όσμερς διαιτητής στην πρεμιέρα του Europa League

14:33 SUPER LEAGUE

Πότε κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα και τι ισχύει με τους ελεύθερους

14:17 GREEK BASKET LEAGUE

Μεγάλο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Εννιά παίκτες έχουν τεθεί νοκ άουτ – Ανησυχία ενόψει Super Cup

14:06 OPINION

ΑΕΚ: Πού ταξιδεύει το μυαλό όταν φεύγει από τη Νέα Φιλαδέλφεια;

13:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή στη Λεωφόρο - Τα εισιτήρια για το ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά

13:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πρόταση για Μουαντιλμαντζί - Στο κάδρο Τσε Άνταμς και Μπόρχα Ιγκλέσιας

13:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάαλαντ, Φόντεν και VAR: Όλα όσα σημάδεψαν το επεισοδιακό ντέρμπι του Μάντσεστερ (vids)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας