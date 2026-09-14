Παναθηναϊκός: Επιστροφή στη Λεωφόρο - Τα εισιτήρια για το ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού επιστρέφει στη Λεωφόρο για το ματς με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζονται χωρίς... ανάσα για τον Παναθηναϊκό.
Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με 4 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη Super League.
Πλέον, έχει μπροστά της ένα ακόμα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας, με την Κηφισιά στη Λεωφόρο (16/9).
Μάλιστα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στην ιστορική του έδρα, καθώς ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων που θα πάρει το Τριφύλλι.
Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας (16/9, 17:45), στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια στις παρακάτω θύρες:
Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για την αναμέτρηση με την Κηφισιά:
Θύρα 6: 20 €
7: 20 €
8: 30 €
9: 40 €
10: 50 €
11: 40 €
12: 30 €