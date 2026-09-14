ΑΕΚ: Σκέψεις για αναβολή με Ατρόμητο και παραμονή στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Σίτι

Το πρόγραμμα που περιμένει την ΑΕΚ μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί τους ανθρώπους της ομάδας, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες ακολουθούν δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις για το Champions League στην Αγγλία.

Μετά τη διακοπή και το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 Οκτωβρίου, η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου. Τρεις ημέρες αργότερα (17/10) υπάρχει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ στις 20 Οκτωβρίου ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση του προγράμματος έχει οδηγήσει την «Ένωση» στην εξέταση ενός σεναρίου που αφορά τη χρήση του δικαιώματος «joker out». Συγκεκριμένα, υπάρχει η σκέψη να ζητηθεί αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, προκειμένου η ομάδα να παραμείνει στην Αγγλία ανάμεσα στα δύο παιχνίδια του Champions League και να αποφύγει ένα δεύτερο ταξίδι από και προς την Ελλάδα μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, δεν είναι γενικά υπέρ των αναβολών και προτιμά η ομάδα του να ακολουθεί κανονικά το αγωνιστικό της πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, οι συνθήκες είναι διαφορετικές κι η παραμονή στην Αγγλία ενδέχεται να αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή για την ΑΕΚ, από τη στιγμή που μεσολαβούν μόλις τρεις ημέρες ανάμεσα στα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τον Ατρόμητο και άλλες τρεις μέχρι την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στην ΑΕΚ θεωρούν πως η παραμονή στην Αγγλία για ολόκληρη την εβδομάδα που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο παιχνίδια μπορεί να αποδειχθεί πιο ωφέλιμη για την ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί τόσο το επιπλέον ταξίδι Ελλάδα-Αγγλία όσο κι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι σε έναν αντίπαλο που παραδοσιακά δυσκολεύει τους «μεγάλους».

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο στα πόδια τους, ενώ το ταξιδιωτικό πρόγραμμα θα γίνει σαφώς πιο απλό, καθώς αντί για το δρομολόγιο Λονδίνο-Αθήνα και στη συνέχεια Αθήνα-Μάντσεστερ, θα υπάρξει απευθείας μετάβαση από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ.

Μένει πλέον να φανεί αν η συγκεκριμένη σκέψη θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και μετατραπεί τελικά σε απόφαση από την πλευρά της ΑΕΚ.