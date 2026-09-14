Στην αγορά η ΑΕΚ: Ψάχνει γκαρντ με δημιουργία για έξτρα λύσεις στην περιφέρεια

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου και πλέον συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων να πλησιάζει, καθώς το Super Cup βρίσκεται προ των πυλών.

Παρά την ολοκλήρωση του βασικού σχεδιασμού, η «Ένωση» δεν έχει κλείσει οριστικά το ρόστερ της. Οι άνθρωποι της ομάδας παραμένουν σε εγρήγορση στην αγορά, εξετάζοντας την περίπτωση απόκτησης ακόμα ενός ακόμη γκαρντ που θα μπορούσε να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην περιφέρεια και να διευρύνει τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα κι οι συνεργάτες του αναζητούν έναν παίκτη με δημιουργικές ικανότητες, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει λύσεις στην οργάνωση του παιχνιδιού και να λειτουργήσει ως ένας ακόμη πόλος δημιουργίας. Παράλληλα, η παρουσία του θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και στο εκτελεστικό κομμάτι, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αγώνα.

Στο υπάρχον ρόστερ, για τη θέση του πλέι μέικερ υπάρχουν ήδη οι Φλιώνης και Λεκαβίτσιους, ενώ λύσεις στην περιφέρεια μπορεί να δώσει και ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Στην ΑΕΚ, όμως, θέλουν να θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την περιφερειακή γραμμή, προσθέτοντας έναν γκαρντ με στοιχεία που θα συμπληρώνουν το υπάρχον σύνολο και θα δίνουν στον Σάκοτα περισσότερες εναλλακτικές κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Με το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας περιόδου να πλησιάζει, οι «κιτρινόμαυροι» παραμένουν ενεργοί στην αγορά, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή λύση για την περιφέρειά τους, ενόψει μιας σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις.