· ΑΕΚ

Στην αγορά η ΑΕΚ: Ψάχνει γκαρντ με δημιουργία για έξτρα λύσεις στην περιφέρεια

Η ΑΕΚ εξετάζει την απόκτηση ενός περιφερειακού που θα ενισχύσει το δημιουργικό κομμάτι και θα δώσει περισσότερες επιλογές στον Ντράγκαν Σάκοτα.

Βαγγέλης Πάτας

Στην αγορά η ΑΕΚ: Ψάχνει γκαρντ με δημιουργία για έξτρα λύσεις στην περιφέρεια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου και πλέον συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων να πλησιάζει, καθώς το Super Cup βρίσκεται προ των πυλών.

Παρά την ολοκλήρωση του βασικού σχεδιασμού, η «Ένωση» δεν έχει κλείσει οριστικά το ρόστερ της. Οι άνθρωποι της ομάδας παραμένουν σε εγρήγορση στην αγορά, εξετάζοντας την περίπτωση απόκτησης ακόμα ενός ακόμη γκαρντ που θα μπορούσε να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην περιφέρεια και να διευρύνει τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα κι οι συνεργάτες του αναζητούν έναν παίκτη με δημιουργικές ικανότητες, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει λύσεις στην οργάνωση του παιχνιδιού και να λειτουργήσει ως ένας ακόμη πόλος δημιουργίας. Παράλληλα, η παρουσία του θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και στο εκτελεστικό κομμάτι, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αγώνα.

Στο υπάρχον ρόστερ, για τη θέση του πλέι μέικερ υπάρχουν ήδη οι Φλιώνης και Λεκαβίτσιους, ενώ λύσεις στην περιφέρεια μπορεί να δώσει και ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Στην ΑΕΚ, όμως, θέλουν να θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την περιφερειακή γραμμή, προσθέτοντας έναν γκαρντ με στοιχεία που θα συμπληρώνουν το υπάρχον σύνολο και θα δίνουν στον Σάκοτα περισσότερες εναλλακτικές κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Με το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας περιόδου να πλησιάζει, οι «κιτρινόμαυροι» παραμένουν ενεργοί στην αγορά, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή λύση για την περιφέρειά τους, ενόψει μιας σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάαλαντ, Φόντεν και VAR: Όλα όσα σημάδεψαν το επεισοδιακό ντέρμπι του Μάντσεστερ (vids)

13:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: H εντυπωσιακή εκτός έδρας φανέλα για τη νέα σεζόν - «Από τη μέρα του αγώνα, κάθε μέρα»

13:10 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Σκέψεις για αναβολή με Ατρόμητο και παραμονή στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Σίτι

13:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας και στον Παναθηναϊκό - «Συναγερμός» ενόψει του Σούπερ Καπ στη Ρόδο

13:00 ΣΠΟΡ

Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου: Ξιφασκία, διδακτορικό και... γάμος με τον Ζορό;

12:42 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παρελθόν και επίσημα ο Πάντοβιτς - Η νέα του ομάδα

12:35 GREEK BASKET LEAGUE

Ατυχία δίχως τέλος στην ΑΕΚ: Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στους «κιτρινόμαυρους»

12:13 GREEK BASKET LEAGUE

Στην αγορά η ΑΕΚ: Ψάχνει γκαρντ με δημιουργία για έξτρα λύσεις στην περιφέρεια

11:59 OPINION

Ενας Παναθηναϊκός που μοιράζει τριάρες και ξεσηκώνει τον κόσμο του!

11:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Αλ Σαντ του Λουτσέσκου ανακοίνωσε τον Μπρόζοβιτς

11:00 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε τον Λεν η Μπασκόνια

10:57 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ… Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ – Ορόσημο η 14η Σεπτεμβρίου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας