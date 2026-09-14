Ευρωβόλεϊ 2026: Η Ελλάδα για την υπέρβαση και την πρώτη νίκη κόντρα στη Σλοβενία

Η Εθνική ανδρών αφήνει πίσω της το αγωνιστικό ρεπό της Κυριακής (13/09) και στρέφεται στη νέα δύσκολη αποστολή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σλοβενία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου, αναζητώντας την υπέρβαση απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Σλοβενία έχει ξεκινήσει ιδανικά την πορεία της στο Ευρωβόλεϊ, καθώς μετρά δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, χωρίς να χάσει σετ. Συγκεκριμένα, επικράτησε με 3-0 της Σλοβακίας και με το ίδιο σκορ της Σουηδίας, αποτελέσματα που την έχουν φέρει στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Το Σλοβενία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Δευτέρας (14/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Στην ελληνική πλευρά, η εμφάνιση κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία αποτελεί τον οδηγό για τη συνέχεια. Παρά την ήττα με 3-0, η Εθνική έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και θέλει να παρουσιάσει αντίστοιχη εικόνα απέναντι στη Σλοβενία, έχοντας αυτή τη φορά ως στόχο να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη νίκη.

Η αποστολή της Εθνικής είναι δεδομένα υψηλού βαθμού δυσκολίας, όμως η «γαλανόλευκη» θέλει να αξιοποιήσει την καλή εικόνα που παρουσίασε απέναντι στην Ιταλία και να διεκδικήσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας παράλληλα ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς λιγότερο από 20 ώρες αργότερα ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σουηδία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Κώστας Χριστοφιδέλης στάθηκε στην ανάγκη η Ελλάδα να παρουσιάσει μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι της: «Θέλουμε κάτι παραπάνω από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Προφανώς, η Σλοβενία είναι μία ομάδα που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι άξια βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προοδεύσουμε, να είμαστε καλύτεροι και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό ζητάμε. Όχι μόνο για δύο σετ, αλλά για όσο χρειαστεί, ώστε να πάρουμε κάτι περισσότερο από τα προηγούμενα παιχνίδια. Πρέπει να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί μετά, σε λιγότερο από 20 ώρες, καλούμαστε να παίξουμε με τη Σουηδία, ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό».

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου του Ευρωπαϊκού Ανδρών

Η διοργάνωση του Α’ ομίλου ξεκίνησε στη Νάπολι με την αναμέτρηση της διοργανώτριας Ιταλίας απέναντι στη Σουηδία, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου διεξάγονται στη Μόντενα. Αναλυτικά:

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)

Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)

Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβενία – Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)

Ιταλία – Σλοβακία 3-1 σετ (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

17:00: Σλοβακία – Τσεχία

22:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβενία – Ελλάδα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Σουηδία

22:05: Τσεχία – Ιταλία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

17:00: Σουηδία – Σλοβακία

22:00: Τσεχία – Σλοβενία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία – Ελλάδα

22:05: Ιταλία – Σλοβενία

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου