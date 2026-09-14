· Παναθηναϊκός

Οι βάσεις του νέου Παναθηναϊκού: Επιθετικότητα στην άμυνα, ταχύτητα στην επίθεση

Ο Ηλίας Λαλιώτης γράφει για τα κύρια χαρακτηριστικά του Παναθηναϊκού που «χτίζει» ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, βάσει του δείγματος από τα δύο φιλικά στη Ρόδο.

Ηλίας Λαλιώτης

Οι βάσεις του νέου Παναθηναϊκού: Επιθετικότητα στην άμυνα, ταχύτητα στην επίθεση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χρειάστηκε να περάσουν 5.214 μέρες για να δούμε την πιο ταιριαστή εικόνα από όλες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά και τον πιο... γλυκό ήχο.

Τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και το χαρακτηριστικό του σφύριγμα-κάλεσμα για να επισημάνει με άμεσο τρόπο ένα λάθος.

Όσοι ήδη τον ήξεραν, διαπιστώνουν το κίνητρο και την ακόμα μεγαλύτερη όρεξη που έχει ο κορυφαίος όλων για να πετύχει στην ομάδα της καρδιάς του. Όσοι δεν τον γνώριζαν (δεν είχαν συνεργαστεί άμεσα μαζί του δηλαδή), συνειδητοποιούν με σοκαριστικό τρόπο γιατί είναι ο κορυφαίος όλων.

Η αύρα που εκπέμπει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε κατακλύζει από τις πρώτες του κιόλας κινήσεις. Όλοι όσοι συνεργάζονται για πρώτη φορά μαζί του έχουν καταλάβει γιατί αποκαλείται δάσκαλος, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν και πόσο σπουδαίος είναι ως άνθρωπος. Η αξία της απλότητας με την οποία μεταφέρει τη φιλοσοφία του και της επιμονής στη παραμικρή λεπτομέρεια είναι στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Τα δύο φιλικά παιχνίδια στη Ρόδο φανέρωσαν κάποια σημαντικά στοιχεία για τις βάσεις που μπαίνουν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ και τρεις εβδομάδες, παρά τις βασικές απουσίες που υπάρχουν.

Το προφανές είναι το αμυντικό φίλτρο που έχει βάλει για τα καλά στην ομάδα. Ο νέος Παναθηναϊκός θα -προσπαθεί τουλάχιστον να- «πνίγει» τον αντίπαλο. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο παρκέ, αυτή η ομάδα θα είναι προγραμματισμένη για να δίνει το μέγιστο της ενέργειάς της αμυντικά. Θα πιέζει στην μπάλα, θα βάζει χέρια παντού και θα έχει μελετημένες περιστροφές με επιθετικά close out και παγίδες.

Η επιθετικότητα στην άμυνα ήταν αυτό που ζητούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια στη Ρόδο. Όταν δεν του άρεσε κάτι, είτε το έδειχνε την ώρα του ματς σε όσους βρίσκονταν στον πάγκο, είτε καλούσε τάιμ άουτ για να γίνει άμεσα κατανοητό από όλους. Σε κάθε διακοπή, πρώτα φρόντιζε να διορθώσει ό,τι στραβό είχε διαπιστώσει μέσα στο ματς και μετά να δώσει κατευθύνσεις για τον τρόπο που ήθελε να αμυνθούν ή το σύστημα που θα ακολουθούσαν στην επίθεση.

Και παρότι οι αμυντικές επιδόσεις ήταν αυτές που ξεχώρισαν κόντρα σε ΑΕΚ και Σπάρτακ Σουμπότιτσα, μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει και στην επίθεση. Οι οδηγίες του Ζοτς είχαν φουλ του... pick n' roll φυσικά. Έστηνε συνεργασίες δύο παικτών, συνήθως σε μία πλευρά, έχοντας παράλληλες δράσεις μακριά από την μπάλα. Είτε για να απασχολήσουν τους αντιπάλους και να μην τους επιτρέψουν να δώσουν εύκολα βοήθειες, είτε για να προκύψει από αυτές τις δράσεις μια τρίτη τελική επιλογή για την κατάληξη της επίθεσης.

Επιπρόσθετα, το... ρεπερτόριο είχε και αρκετές απομονώσεις, ειδικά για τους Φρανσίσκο και Μπάντιο, ενώ πολλές φορές φώναζε για γρήγορα κεντρικά σκριν στον χειριστή για να επιτεθεί άμεσα. Η ταχύτητα ήταν αυτή που ζητούσε σε κάθε ευκαιρία. Ταχύτητα στη σκέψη, ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας, ταχύτητα στην εκτέλεση.

Πολλά περισσότερα θα μπορούμε να πούμε στα επόμενα φιλικά παιχνίδια, ενώ ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητες του φετινού Παναθηναϊκού θα έχουμε όταν επιστρέψουν και οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος και Φαλ.

COMMENTS
LATEST NEWS
08:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έλληνες εξωτερικού: Ο Ιωαννίδης κέρδισε πέναλτι που έδωσε βαθμό στη Σπόρτινγκ – Βασικός ο Κούτσιας

08:21 ΣΠΟΡ

US Open: Έτσι σήκωσε το τρόπαιο ο Ζβέρεφ! – Τα highlights κι η απονομή

08:15 OPINION

Οι βάσεις του νέου Παναθηναϊκού: Επιθετικότητα στην άμυνα, ταχύτητα στην επίθεση

07:58 ΣΠΟΡ

Ο Ζβέρεφ κατέκτησε το US Open: Περίμενε 30 χρόνια, κατέκτησε δύο Grand Slam σε 3 μήνες!

07:41 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μετά από 2,5 σεζόν και σχεδόν 1.000 μέρες μόνος πρώτος!

07:30 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Για τον πρώτο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι του Super Cup

03:13 SUPER LEAGUE 2

Παρελθόν από τον Πανιώνιο ο Φελίσιο

00:35 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μαγνητική ο Ταμπόρδα

00:12 SUPER LEAGUE

Αναστασίου: «Δεν θυμάμαι να έχει ποτέ τέτοια ποιότητα ο Παναθηναϊκός» (vid)

00:06 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Παίξαμε 11 εναντίον 11 σε αυτό το παιχνίδι δεν υπήρχανε κόκκινες κάρτες» (vid)

00:01 SUPER LEAGUE

Ουναΐ: «Ήταν στο μυαλό μου να σκοράρω» (vid)

23:45 SUPER LEAGUE

Τα highlights από τη νίκη κορυφής του Παναθηναϊκού επί του Παναιτωλικού (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας