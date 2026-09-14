Παναθηναϊκός: Μαγνητική ο Ταμπόρδα

Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν αυτός που σε ακόμη ένα ματς… άνοιξε το δρόμο για τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Ο Αργεντινός σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Λίγο μετά το τέρμα που πέτυχε με τον Παναιτωλικό, όμως, αισθάνθηκε ενόχληση στον προσαγωγή.

Για το λόγο αυτό έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Λιβάι Γκαρσία να παίρνει τη θέση του. Τη Δευτέρα (14/9) θα κάνει μαγνητική, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα και τι μεγέθους είναι αυτό.