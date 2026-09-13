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Super League Βαθμολογία: Η κορυφή… βάφτηκε «πράσινη», ακολουθούν ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, ΟΦΗ

Το «τριφύλλι» έκανε το 4Χ4 και είναι η μόνη ομάδα που το έχει πετύχει, με την κορυφή να του ανήκει στους 12 βαθμούς – Στο -3 ο ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, στο -4 η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός. 

Super League Βαθμολογία: Η κορυφή… βάφτηκε «πράσινη», ακολουθούν ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός, ΟΦΗ
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Η 4η αγωνιστική της Super League, ανήκει σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και φυσικά ΟΦΗ. Οι Κρητικοί από το Σάββατο είχαν νικήσει τον Ολυμπιακό στην έδρα του. Μία μέρα μετά, οι «μεγάλοι» ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτό το αποτέλεσμα. Το κατάφεραν οι δύο από τους τρεις.

Το «τριφύλλι» συνεχίζει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, όντας η μόνη ομάδα της Super League που το έχει καταφέρει ως τώρα, μετά το 3-0 επί του Παναιτωλικού. Έτσι οι «πράσινοι» έχουν 12 βαθμούς.

Στους 9 οι Αγρινιώτες, αλλά και ο ΠΑΟΚ ανέβηκε εκεί με το 2-0 στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη. Ίδια συγκομιδή και ο ΟΦΗ που συμπληρώνει την τετράδα.

Η ΑΕΚ γκέλαρε στην Τρίπολη με το 1-1 κόντρα στον Asteras Aktor. Αποτέλεσμα που είναι το δεύτερο ισόπαλο σε τέσσερα ματς, έτσι η Ένωση είναι στο -4 από την κορυφή. Ένα βαθμό πίσω της ο Ολυμπιακός.

SUPER LEAGUE – 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1
  • Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1
  • Καλαμάτα – Βόλος 3-1
  • Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1
  • Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0
  • ΠΑΟΚ – Άρης 2-0
  • Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Παναθηναϊκός 12
  2. ΠΑΟΚ 9
  3. Παναιτωλικός 9
  4. ΟΦΗ 9
  5. ΑΕΚ 8
  6. Ολυμπιακός 7
  7. Άρης 6
  8. Ηρακλής 5
  9. Καλαμάτα 4
  10. Ατρόμητος 2
  11. Βόλος 2
  12. Κηφισιά 2
  13. Asteras Aktor 1
  14. Λεβαδειακός 1

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά
  • 19:30 Άρης - Ηρακλής

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

  • 17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
  • 18:00 Βόλος - ΑΕΚ
  • 19:00 ΟΦΗ - Asteras Aktor
  • 19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός
  • 21:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
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