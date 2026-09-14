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Νίστρουπ: «Παίξαμε 11 εναντίον 11 σε αυτό το παιχνίδι δεν υπήρχανε κόκκινες κάρτες» (vid)

Όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί του Παναιτωλικού, που χάρισε στο «τριφύλλι» τη μοναξιά της κορυφής.

Νίστρουπ: «Παίξαμε 11 εναντίον 11 σε αυτό το παιχνίδι δεν υπήρχανε κόκκινες κάρτες» (vid)
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Ικανοποιημένος από την κυριαρχική εμφάνιση και το απόλυτο νικών του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το 3-0 επί του Παναιτωλικού για την 4η αγωνιστική της Super League.

O Δανός επεσήμανε πως η ομάδα του είχε τον πλήρη έλεγχο από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό και θα μπορούσε να έχει σκοράρει ακόμη περισσότερα τέρματα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δανός τεχνικός:

Για το ματς: «Ήταν ωραία εμφάνιση παίξαμε 11 εναντίον 11 σε αυτό το παιχνίδι δεν υπήρχανε κόκκινες κάρτες, δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που θα πω είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε σημειώσει περισσότερα γκολ, όμως ήμασταν κινητικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα πλην κάποιων μικρών διαστημάτων. Οπωσδήποτε χρειάζονται μικρές βελτιώσεις Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος και είμαστε ικανοποιημένοι».

Για το αν η ομάδα χτίζει χαρακτήρα νικητή: «Είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις, στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Θέλουμε να έχουμε τα πόδια μας στο έδαφος και να δείξουμε την ποιότητά μας».

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