Λίσι: «Σημαντικό ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα - Νιώθουμε δίπλα μας τον Ιβάν Σαββίδη»

Ικανοποιημένος από την εικόνα του ΠΑΟΚ έδειξε ο Αλέσιο Λίσι μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα με 2-0 επί του Άρη.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Ιταλός προπονητής υπογράμμισε πως οι παίκτες του διάβασαν απόλυτα τις απαιτήσεις της αναμέτρησης και ανταποκρίθηκαν στο μάξιμουμ, ενώ δεν παρέλειψε να σταθεί στην καταλυτική παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, σημειώνοντας πως η παρέμβασή του λειτούργησε ως επιπλέον ώθηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

Για το παιχνίδι: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα, αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης».

Για την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη: «Ο Ιβάν Σαββίδης όταν μας μιλάει, λέει πολύ σωστά πράγματα. Ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι τον νιώθουμε δίπλα μας».

Για το ντεμπούτο των Γιάκιτις και Κόστα: «Ο Ντιέγκο Κόστα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, όπως και ο Γιάκιτς. Παρότι, δεν είχαν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους, μας βοήθησαν σήμερα. Ωστόσο, σήμερα ήταν μια νίκη της ομάδας και δεν θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα».