Λίσι: «Σημαντικό ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα - Νιώθουμε δίπλα μας τον Ιβάν Σαββίδη»
Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι, λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Άρη, που βρήκε θριαμβευτή τον «Δικέφαλο του Βορρά» για την 4η αγωνιστική της Super League.
Ικανοποιημένος από την εικόνα του ΠΑΟΚ έδειξε ο Αλέσιο Λίσι μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα με 2-0 επί του Άρη.
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Ιταλός προπονητής υπογράμμισε πως οι παίκτες του διάβασαν απόλυτα τις απαιτήσεις της αναμέτρησης και ανταποκρίθηκαν στο μάξιμουμ, ενώ δεν παρέλειψε να σταθεί στην καταλυτική παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, σημειώνοντας πως η παρέμβασή του λειτούργησε ως επιπλέον ώθηση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:
Για το παιχνίδι: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα, αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης».
Για την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη: «Ο Ιβάν Σαββίδης όταν μας μιλάει, λέει πολύ σωστά πράγματα. Ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι τον νιώθουμε δίπλα μας».
Για το ντεμπούτο των Γιάκιτις και Κόστα: «Ο Ντιέγκο Κόστα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, όπως και ο Γιάκιτς. Παρότι, δεν είχαν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους, μας βοήθησαν σήμερα. Ωστόσο, σήμερα ήταν μια νίκη της ομάδας και δεν θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα».