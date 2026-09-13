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Καζούρα στο ΟΑΚΑ – Φώναζε ο κόσμος «Μεντιλίμπαρ οε, οε, οε»

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλησαν να πικάρουν τον αιώνιο αντίπαλο προς το τέλος του αγώνα με τον Παναιτωλικό, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Βάσκου τεχνικού. 

Καζούρα στο ΟΑΚΑ – Φώναζε ο κόσμος «Μεντιλίμπαρ οε, οε, οε»
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Το πικάρισμα στον αθλητισμό, είναι το… αλατοπίπερο. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Παναιτωλικό, το σκορ ήταν 2-0 στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και οι φίλαθλοί του άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά ένα όνομα.

Σε μορφή καζούρας προς τον αιώνιο αντίπαλο και όσα έγιναν στο Ολυμπιακός-ΟΦΗ, οι οπαδοί στο ΟΑΚΑ άρχισαν να φωνάζουν «Μεντιλίμπαρ, οε, οε, οε». Το σύνθημα που ακούστηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το όνομα του πρώην τεχνικού των «ερυθρόλευκων».

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