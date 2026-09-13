Καζούρα στο ΟΑΚΑ – Φώναζε ο κόσμος «Μεντιλίμπαρ οε, οε, οε»

Το πικάρισμα στον αθλητισμό, είναι το… αλατοπίπερο. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Παναιτωλικό, το σκορ ήταν 2-0 στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και οι φίλαθλοί του άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά ένα όνομα.

Σε μορφή καζούρας προς τον αιώνιο αντίπαλο και όσα έγιναν στο Ολυμπιακός-ΟΦΗ, οι οπαδοί στο ΟΑΚΑ άρχισαν να φωνάζουν «Μεντιλίμπαρ, οε, οε, οε». Το σύνθημα που ακούστηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το όνομα του πρώην τεχνικού των «ερυθρόλευκων».