Ουναΐ: «Ήταν στο μυαλό μου να σκοράρω» (vid)

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη γεμάτη εμφάνιση και το γκολ που σημείωσε στο άνετο 3-0 του Παναθηναϊκού επί του Παναιτωλικού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ποιοτική αναβάθμιση που έχει γίνει στο ρόστερ του «τριφυλλιού»

Επιπλέον, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός στάθηκε στην προσωπική του επιθυμία να βρει δίχτυα αλλά και στη συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το γκολ του και τη νίκη: «Είναι χαρά για μένα που μπόρεσα να σκοράρω απόψε στην έδρα μας. Ήταν στο μυαλό μου να πετύχω ένα γκολ και ήθελα να το κάνω γρήγορα. Από εκεί και πέρα, είχαμε φυσικά και τη στήριξη του κόσμου μας και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και να έχουμε επιτυχίες στο πρωτάθλημα».

Για τις διαφορές που βλέπει στην ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη θητεία του: «Πράγματι, έχει αλλάξει σχεδόν όλη η ομάδα. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές με ποιότητα και εμπειρία. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να παραμένουμε επικεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και να έχουμε όρεξη, ώστε να δίνουμε το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να πάμε μακριά και είμαστε 100% έτοιμοι γι’ αυτό».