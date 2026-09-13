Γρηγορίου: «Δεν μπορώ να καταλάβω τη σημερινή διαιτησία - Κάθε ομάδα να παίρνει αυτό που δικαιούται»

Την ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης γνώρισε ο Άρης, με τους «κίτρινους» να έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Ιταλού, Αντρέα Κολόμπο.

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο», ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο κομμάτι, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν αποτελεί άλλοθι για την ήττα της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός:

«Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο και στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρησης, μέχρι να δεχθούμε το γκολ, ήμασταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Δεχθήκαμε ένα γκολ από πέναλτι, στο οποίο θα πρέπει να ξαναδώ αν υπάρχει φάουλ πριν από την παράβαση. Το δεύτερο γκολ προήλθε από δικό μας λάθος, από δική μας αδράνεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν και πάλι η καλύτερη ομάδα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, χωρίς σε καμία περίπτωση να αποτελεί άλλοθι ή δικαιολογία για τη σημερινή ήττα, είναι τη σημερινή διαιτησία και ειδικά όσα είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που φέρνουμε ξένους διαιτητές.

Τα λάθη είχαν αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο. Η κίτρινη στον Κένι, η φάση στον Ρικάρντο… Πραγματικά δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει αυτό που περιμένουμε από τις ξένες διαιτησίες. Έφεραν τον συγκεκριμένο άνθρωπο για να διευθύνει ένα μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και είδαμε αυτή την εικόνα.

Πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό που δικαιούται η κάθε ομάδα πρέπει να το παίρνει και δεν μιλάω μόνο για εμάς. Επαναλαμβάνω ότι δεν αποτελεί άλλοθι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δικαιολογούν οποιαδήποτε ήττα μέσα από τη διαιτησία, αλλά έχω μείνει έκπληκτος, γιατί δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία».