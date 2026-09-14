Έλληνες εξωτερικού: Ο Ιωαννίδης κέρδισε πέναλτι που έδωσε βαθμό στη Σπόρτινγκ – Βασικός ο Κούτσιας

Με τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει σημαντική συμβολή στο γκολ της Σπόρτινγκ και τον Γιώργο Κούτσια να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Φαμαλικάο, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, για την 6η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Κούτσιας ξεκίνησε στην κορυφή της επίθεσης των γηπεδούχων και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 60ό λεπτό. Ο Ιωαννίδης κι ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν πήραν θέση στο βασικό σχήμα της Σπόρτινγκ, με τον πρώτο να περνάει στο παιχνίδι στο 64′, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων.

Δεκατέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του, ο Έλληνας επιθετικός πρωταγωνίστησε σε μία καθοριστική φάση. Ο Ιωάννιδης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή στο 78′, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα κι ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση έβαλε τη Σπόρτινγκ μπροστά στο σκορ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τη Φαμαλικάο στο 88′, όταν ο Μπένι αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές.

Η Σπόρτινγκ, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατήσει μέχρι τέλους το προβάδισμά της. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ινάσιο προσπάθησε να ανακόψει το τελείωμα αντιπάλου, αλλά η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.