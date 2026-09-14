Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ «ζεσταίνεται» και ο κόσμος έχει κάθε λόγο να χαμογελά

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν χρειάστηκε πολλά παιχνίδια για να μας θυμίσει γιατί ο Παναθηναϊκός ήθελε τόσο πολύ να τον έχει ξανά στην ομάδα.

Απέναντι στον Παναιτωλικό, πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού μετά την επιστροφή του και μέσα σε 61 λεπτά έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα.

Πήρε την μπάλα, έδωσε ποιότητα και έκανε τη διαφορά, βάζοντας παράλληλα και το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Ο Ουναΐ είχε την ουσία και ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ

Αυτό είναι που δίνει ο Ουναΐ. Δεν χρειάζεται να κάνει επίδειξη. Βλέπει χώρο, εκτελεί και σήμερα, πέρα από το γκολ, είχε κι άλλες καλές στιγμές, απείλησε ξανά και συμμετείχε στη δημιουργία της μεγάλης ευκαιρίας του Ντέσερς.

Ήταν μέσα στο παιχνίδι και αυτό, για έναν Παναθηναϊκό που θέλει πάντα να έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά, είναι πολύ σημαντικό.

Με τον Παναιτωλικό είδαμε για μεγαλύτερο διάστημα τον ποδοσφαιριστή που όλοι περιμένουν. Να ζητάει την μπάλα, να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, να παίζει μπροστά και να ψάχνει την τελική ενέργεια.

Δεν ήταν τέλειος. Δεν χρειάζεται να είναι, ήταν όμως ουσιαστικός και αυτή είναι η διαφορά.

Το είχαμε δει και με τον ΠΑΟΚ

Κάτι αντίστοιχο είχε φανεί και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, απλώς σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.

Μπήκε στο 67’ και στα 23 λεπτά που αγωνίστηκε πρόλαβε να δείξει ποιότητα, με 24/28 πάσες, 18/20 μεταβιβάσεις στο αντίπαλο μισό και 4/5 ντρίμπλες. Σήμερα είχε περισσότερο χρόνο και έκανε το επόμενο βήμα. Έβαλε γκολ.

Πλέον ο Μαροκινός αρχίζει και ανεβαίνει και όταν ανεβαίνει μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα για τις αντίπαλες άμυνες και με την πιο μικρή ενέργειά του.

Ο έμπειρος χαφ μόλις άρχισε να... γκαζώνει κι αν συνεχίσει έτσι, το ΟΑΚΑ έχει αρκετούς λόγους για να τον περιμένει με ανυπομονησία να κάνει κάτι ξεχωριστό κάθε φορά.