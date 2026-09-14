Super League 2: Ο Πανιώνιος γιορτάζει 136 χρόνια ζωής και ψάχνει το «2 στα 2» - Εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ Β

Ο «Ιστορικός» αναζητά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, σε μια ιδιαίτερη ημέρα για εκείνος, καθώς συμπληρώνει 136 χρόνια ζωής.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης, λοιπόν, θέλει να συνδυάσει τα γενέθλια του συλλόγου με ακόμη ένα τρίποντο, μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Ο Πανιώνιος επικράτησε 2-0 του Αστέρα AKTOR B’ στην πρεμιέρα και με νέα νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς θα κάνει το «2 στα 2» και θα πιάσει τη Μαρκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς θα διεξαχθεί θα ξεκινήσει στις 16:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ο Απόλλων Καλαμαριάς, από την πλευρά του, αναζητά το πρώτο του τρίποντο στη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Ελλάς Σύρου και θα επιδιώξει να φύγει από τη Νέα Σμύρνη με θετικό αποτέλεσμα.

Στο άλλο ματς της ημέρας, το οποίο ρίχνει και την αυλαία της 2ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ Β’ έχει την πρώτη εκτός έδρας αποστολή του, καθώς αντιμετωπίζει τον Πανθρακικό στο ΔΑΚ Κομοτηνής.