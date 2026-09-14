Πρωταθλητής; Ίσως… Μπαλάρα όμως, σίγουρα!

Τέσσερα στα τέσσερα. 12 βαθμοί. +3 από ΠΑΟΚ. +4 από ΑΕΚ. +5 από Ολυμπιακό. Δεν λέει απολύτως τίποτα. Αν εστιάσει εκεί ο Παναθηναϊκός, θα χάσει την ουσία. Την οποία φαίνεται πως την έχει «πιάσει» για τα καλά αυτή τη σεζόν. Το αποδεικνύει σε κάθε του κίνηση.

Είναι η δυναμική του κλαμπ συνολικά. Ο τρόπος ενίσχυσης, το πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια και η έλλειψη φόβου. Κάτι που υπήρχε. Υπάρχει ακόμη σε μεγάλο βαθμό. Ο κόσμος βλέπει ματς ξεκάθαρης ανωτερότητας, το σκορ 2-0 απ’ το ημίχρονο και οι σκέψεις είναι αρνητικές. Αν δεχτείς ένα γκολ; Μην χαλαρώνετε, να γίνουν άμεσα αλλαγές φαίνεται να μην υπάρχει ενέργεια, επειδή έκανε μια επίθεση ο Παναιτωλικός.

Αυτά τα σύνδρομα αποβάλλει το «τριφύλλι». Σιγά-σιγά, αλλά σταθερά. Για να βαδίσει τον δρόμο του πρωταθλητισμού, με τους δικούς του όρους. Και όχι εκείνους που θα ορίσουν οι υπόλοιποι.

Το «τριφύλλι» προχωρά έτσι ακριβώς. «Χτίζοντας» τον εαυτό του και έχοντας τον ίδιο ακριβώς αντίπαλο: Τον εαυτό του. Εχθρός του καλού, το καλύτερο. Εχθρός του καλού ρόστερ, το καλύτερο. Εχθρός των παικταράδων στα χαφ, οι περισσότεροι παικταράδες στα χαφ. Εχθρός της πληρότητας στα μπακ, η ακόμη πιο σίγουρη πληρότητα στα μπακ.

Στα προκριματικά το κλαμπ… έστειλε μήνυμα. Δεν ενδιαφέρθηκε για το αν ο Κάνγκουα δεν μπορεί να αγωνιστεί εκεί, τον απέκτησε επειδή ήξερε πως είναι παικταράδες. Δεν προσάρμοσε την προετοιμασία του πάνω στην καλοκαιρινή ετοιμότητα. Δούλεψε σκληρά για όλη τη σεζόν, γι’ αυτό και «σερνόταν» μετά το 60-70 των προκριματικών. Κάνοντας όλους μας να αγχωθούμε.

Αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι ακριβώς το «χτίσιμο» των όρων του Παναθηναϊκού. Μιας ομάδας που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Ελλάδα. Γεμάτο ποιότητα, προσωπικότητα, ενθουσιασμό και λύσεις. Δείτε τι συμβαίνει στους άμεσους αντιπάλους, με τι αισθάνονται πως μπορούν να βγάλουν τη σεζόν και θα καταλάβετε τη διαφορά.

Ο Νίστρουπ δεν δημιουργεί αντίπαλο για τους τρεις που έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Φτιάχνει μια ομάδα που θα μπορέσει να το διεκδικήσει και να το πάρει. Χωρίς να κοιτά τον ανταγωνισμό.

Θα το πάρει; Κανείς δεν το ξέρει. Αυτό το γνώριζαν εκείνοι που το «έδεναν» από παντού. Ο Παναθηναϊκός ξέρει πως θα το διεκδικήσει. Ένα είναι το σίγουρο όμως: Θα χαρεί ο κόσμος του ποδόσφαιρο. Έχει τη σωστή νοοτροπία και φιλοσοφία ο προπονητής του. Διαθέτει τα κατάλληλα υλικά, χωρίς ακόμη και έχουμε την παραμικρή ιδέα για το ταβάνι των δυνατοτήτων αυτού του γκρουπ παικτών.

Απέναντι στον Παναιτωλικό, δεν είδαμε τίποτα λιγότερο απ’ όσα περιγράφουμε. Αυτό το σύνολο που διαρκώς βελτιώνεται. Στον αγωνιστικό χώρο βγάζει τη συνέπεια της καθημερινής δουλειάς. Η αγωνιστική διαφορά των «πράσινων» συγκριτικά με το τρίτο ή τέταρτο επίσημο παιχνίδι, είναι χαοτική. Και δεν είναι μεγάλη η διαφορά στις δυνατότητες του Παναιτωλικού από την ΤΣΣΚΑ 1948 για παράδειγμα.

Ατομικά γίνεται ολοένα και δυσκολότερα να εστιάσει κανείς. Έως μάταιο. Άλλωστε είναι και περιττό εδώ που τα λέμε, να σας αναφέρει κάποιος «εξαιρετικός ο Ουναΐ». Ποιος δεν το ξέρει; Στη Βολιβία να σταματήσουμε έναν περαστικό, θα μας το πει.

Υπάρχουν παίκτες που κάνουν τους αντιπάλους να κάνουν βήματα πίσω. Θα αναφερθούμε σε δύο νεαρούς. Ο Καμαρά όσο το γκρουπ «δένει», τόσο καλύτερος φαίνεται. Σε μια ομάδα κυκλοφορίας, κυρίαρχη στο χορτάρι, ο Γάλλος είναι εξαιρετικός. Ο άλλος είναι ο Αντίνο. Εξτρέμ, διεθνής με την Νέων της Αργεντινής, που πάλευε η Ρίβερ Πλέιτ να τον αποκτήσει. Εμείς κοντέψαμε να τον βγάλουμε έναν απλό ποδοσφαιριστή. Έλα που δεν είναι.

Ολοένα και περισσότερο θα ξαφνιαζόμαστε για τις δυνατότητες που θα εμφανίζει αυτό το ρόστερ. Οι παίκτες ατομικά δεν έχουν φτάσει στο 100%, ενώ ταυτόχρονα και η ομάδα δεν έχει πιάσει τα επίπεδα που μπορεί. Όσο περισσότερο ανεβαίνουν τα ποσοστά και στις δύο κατηγορίες, τόσο περισσότερο θα σηκωνόμαστε από τις θέσεις μας.

Κληρονομικό χάρισμα για να προβλέψει κάποιος τι θα γίνει με το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει. Ποδοσφαιρικά όμως, είναι σαφές πως μετά από χρόνια οι Παναθηναϊκοί θα χαρούν ποδόσφαιρο. Θα γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα τους να αγωνίζεται.

Υ.Γ. Το κάνει να μοιάζει τόσο εύκολο αυτός ο Ουναΐ και είναι άδικο για τα υπόλοιπα χαφ του πρωταθλήματος.

Υ.Γ.1: Εβδομάδα με τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», επιστροφή Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Μπατίστ στο Telekom Center Athens. Με Λεωφόρο για Κηφισιά και μετά Καλαμάτα στη Νεάπολη για τη Super League. Μέρες Παναθηναϊκές. Η σεζόν θα είναι όμορφη…