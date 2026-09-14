US Open: Δεν πιστεύουμε στις συμπτώσεις όταν αφορά τον 007

Γιατί όταν η κάμερα δείχνει το ρολόι να γράφει 0:07 και ακριβώς την επόμενη στιγμή γυρίζει πάνω στον Pierce Brosnan στις εξέδρες του US Open, υπάρχει μόνο μία λογική εξήγηση. Ότι κάποιος εκεί στο σκηνοθετικό κοντρόλ έχει πολύ καλό χιούμορ. Ή, ακόμα καλύτερα, ξέρει πολύ καλά από Bond.

Το φετινό US Open είχε φυσικά τον Alexander Zverev, τον Ben Shelton, έναν τελικό γεμάτο ένταση και όλα όσα περιμένεις από ένα Grand Slam.

Αλλά το πλάνο που θα μείνει περισσότερο στη μνήμη των περισσότερων αντρών δεν είχε καμία σχέση με το τένις.

Είχε μέσα τον Pierce Brosnan, και ένα ρολόι. Προσοχή, δεν μιλάμε για το Rolex του φωτεινού πίνακα, απλώς τον χρόνο.

Τι συνέβη;

Η κάμερα δείχνει για μια στιγμή το χρονόμετρο του γηπέδου. Η ένδειξη γράφει 0:07.

Επτά λεπτά και σε κλάσματα του δευτερολέπτου, pan προς το κοινό. Εκεί κάθεται ο Pierce Brosnan. Ο άνθρωπος που για τέσσερις ταινίες ήταν ο James Bond, από το GoldenEye του 1995 μέχρι το Die Another Day του 2002.

Μήπως κάτι θέλουν να μας πουν;

Αν το είχε γράψει σεναριογράφος, θα μας έλεγαν ότι το παράκανε.

Δεν χρειάζεται να ξέρουμε αν ήταν σκόπιμο, καθώς ίσως ο σκηνοθέτης να είχε απλώς ένα εκπληκτικό timing. Ίσως κάποιος στην παραγωγή να είδε την ευκαιρία και να είπε «πάμε». Ίσως, πάλι, να ήταν μία από εκείνες τις συμπτώσεις που είναι τόσο τέλειες ώστε σχεδόν αρνούνται να είναι συμπτώσεις.

https://www.instagram.com/p/DdPc2pMCIDi/

Για λίγα δευτερόλεπτα, το US Open έγινε Bond movie και ο Brosnan δεν είναι απλώς ένας ηθοποιός που κάποτε έπαιξε τον 007. Για μια ολόκληρη γενιά αντρών, ήταν και παραμένει ακόμα, ο James Bond αν και πλέον μας έχει κερδίσει όλους με τον ρόλο του Conrad στο MobLand που ετοιμάζεται να επιστρέψει σε λίγες μέρες.

Ήταν το κοστούμι που κάθεται σωστά χωρίς να φαίνεται ότι προσπάθησες, το αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις, το ποτό που παραγγέλνεις ήρεμα ή ακόμα, το βλέμμα του ανθρώπου που έχει ήδη καταλάβει τι συμβαίνει πριν προλάβουν οι υπόλοιποι να μπουν στο δωμάτιο.

Ο Brosnan είχε εκείνη την περίεργη ιδιότητα να κάνει την κομψότητα να μοιάζει επικίνδυνη.

Pierce Brosnan, (AP Photo/Adam Hunger) FR110666 AP

Και τώρα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση ως 007, κάθεται στις κερκίδες του US Open και η κάμερα αποφασίζει να τον βάλει δίπλα στο 0:07. Ειδικά σε μια εποχή που λέγεται ότι θα ανακοινωθεί σύντομα ο νέος Μποντ -έτσι είπε ο Gary Oldman- ενώ δεν είναι πολλοί που θεωρούν ότι ο Brosnan πρέπει να επιστρέψει για ένα δικό του «Never Say Never, Again» όπως είχε κάνει και ο Sir Sean Connery στον πιο χαρακτηριστικό ρόλο της καριέρας του.