Μπατίστ: «Υποχρέωση μας να τιμήσουμε τον Παύλο Γιαννακόπουλο»

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» φτάνει στο τέλος της και άπαντες περιμένουν το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου για να θαυμάσουν από κοντά τον νέο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και να τιμήσουν τη μνήμη του κορυφαίου διοικητικού ηγέτη στην ιστορία της ομάδας.

Μάλιστα, ο Μάικ Μπατίστ απηύθυνε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο: