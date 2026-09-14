Μπατίστ: «Υποχρέωση μας να τιμήσουμε τον Παύλο Γιαννακόπουλο»
Ο συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς απηύθυνε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού για το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» φτάνει στο τέλος της και άπαντες περιμένουν το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου για να θαυμάσουν από κοντά τον νέο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και να τιμήσουν τη μνήμη του κορυφαίου διοικητικού ηγέτη στην ιστορία της ομάδας.
Μάλιστα, ο Μάικ Μπατίστ απηύθυνε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο:
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