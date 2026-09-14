· Ρεάλ Μαδρίτης

Ανακοίνωσε τον Λεν η Μπασκόνια

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησαν οι Βάσκοι, υπογράφοντας τον Άλεξ Λεν μέχρι το 2028.

Ανακοίνωσε τον Λεν η Μπασκόνια
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Παίκτης της Μπασκόνια έως το 2028 είναι με κάθε επισημότητα ο Άλεξ Λεν, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος της Βιτόρια, μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Αν και ο Λεν είχε ως προτεραιότητά του να επιστρέψει στα παρκέ του ΝΒΑ, κάτι τέτοιο δε συνέβη, με αποτέλεσμα ο Ουκρανός να έρθει σε συμφωνία με τους Βάσκους και μετά την πορεία του με τη φανέλα της Ρεάλ να «καταγράψει» τον δεύτερο ισπανικό σταθμό της καριέρας του.

ριν μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα, ο Ουκρανός είχε καταγράψει μακρά πορεία στο NBA, με 704 συμμετοχές σε 12 σεζόν, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στους Φοίνιξ Σανς, Ατλάντα Χοκς, Σακραμέντο Κινγκς, Τορόντο Ράπτορς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Λος Άντζελες Λέικερς.

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