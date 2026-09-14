Η Αλ Σαντ του Λουτσέσκου ανακοίνωσε τον Μπρόζοβιτς

Ο 33χρονος Κροάτης διεθνής μέσος άφησε μετά από τρία χρόνια τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κατάρ, υπογράφοντας διετές (1+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Μπρόζοβιτς συνδέθηκε το καλοκαίρι μεταγραφικά με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει αυτή η περίπτωση για κανέναν από τους δύο «αιωνίους».

Οι ετήσιες αποδοχές του στην ομάδα του Κατάρ θα φθάσουν τα δέκα εκατ. ευρώ!