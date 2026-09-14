Ενας Παναθηναϊκός που μοιράζει τριάρες και ξεσηκώνει τον κόσμο του!

Αυτός ναι είναι ο Παναθηναϊκός, που θέλουμε να βλέπουμε. Μία ομάδα με την επιθετική φιλοσοφία του προπονητή του Τζέικομπ Νίστρουπ, που ώρες-ώρες κρύβει την μπάλα με τους ποιοτικούς παίκτες, που έχει και κυριαρχούν σε κάθε παιχνίδι.

Πλέον ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα και δείχνει, ότι φέτος θα είναι αλλιώς. Εχει στείλει τα πρώτα του μηνύματα και έχει και συνέχεια. Χθες ήρθε στο ΟΑΚΑ ο Παναιτωλικός, που ήταν πρώτος με 9 βαθμούς και τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Εχασε με 3-0 αντί για 6, η 7-0 με τον Γκουτσερένκο να πιάνει τα άπιαστα και να κρατάει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Ο Νίστρουπ επέλεξε χθες το 4-2-3-1 με τον Ουναί πίσω από τον Ντέσερς. Ο μάγος έβαλε μία γκολάρα και έκανε το 2-0, ο Ντέσερς είχε δύο, τρεις καλές ευκαιρίες και οι δύο ακραίοι ,που άρχισαν ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα συνεργάστηκαν στο πρώτο γκολ. Ο πρώτος έβγαλε την ασίστ και ο δεύτερος έβαλε την κεφαλιά. Το τρίτο γκολ το έβαλε ο Καλάμπρια με πέναλτι, που κέρδισε ο ίδιος και ο Ιταλός είχε και μία ωραία ασίστ στο γκολ του Ουναί. Ο Παναθηναϊκός και χθες πρέσαρε, έπνιξε τον αντίπαλο με κατοχή και τελικές και συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ο Παναιτωλικός δεν ήξερε από που να φυλαχθεί. Ηρθαν από τον πάγκο ο Κάνγκουα, ο Τετέι, ο Πελίστρι, ο Λιβάι και χάθηκε η μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Καμαρά και Λουζά έκαναν σπουδαίο παιχνίδι.

Ο κόσμος αρχίζει πλέον και πιστεύει στην ομάδα, δεν χορταίνει αυτό, που βλέπει και αδημονεί και πάλι να έρθει το επόμενο ματς για να δει τον Παναθηναϊκό. Αυτό είχαμε να το ζήσουμε από το 2023 και είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τη συνέχεια.

Οι αντίπαλοι έχουν τρομάξει και συνεχίζουν τις γραφικότητες , ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται από την διαιτησία. Τα λένε, διότι τόσα χρόνια είχαν βολευτεί με τον Παναθηναϊκό να μην παίρνει ούτε τον πυρετό του και να μην είναι και καλά αγωνιστικά και φέτος που τον παίζουν στο 50-50 και έχει και ομάδα δεν το αντέχουν.. Δεν πειράζει ας τους αφήσουμε στην γραφικότητά τους και εμείς συνεχίζουμε ταπεινά, διότι από εδώ και πέρα τα εμπόδια θα είναι πολλά. Και χρειάζεται συσπείρωση ακόμα πιο πολύ.

Κόσμος και ομάδα είναι ένα και αυτό είναι το καλύτερο για τη συνέχεια. Συν, ότι πλέον με τους παίκτες, που έχει η ομάδα έχει πολλές λύσεις για να παίζουν όλοι και να υπάρχει φρεσκάδα. *Οι μεταγραφές έκλεισαν με έναν τοπ παίκτη. Τον Εντίν Σαλάχ που παίζει κυρίως αριστερό μπακ , αλλά και εξάρι και οκτάρι και αριστερό στόπερ.