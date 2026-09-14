Ατυχία δίχως τέλος στην ΑΕΚ: Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στους «κιτρινόμαυρους»

Η «Ένωση» επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στην Αθήνα, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά, όμως κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Ρόδο φαίνεται πως αρκετοί παίκτες παρουσίασαν συμπτώματα ίωσης.

Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι παίκτες αγωνίστηκαν κανονικά στην αναμέτρηση με τη Σουμπότιτσα, παρά την αδιαθεσία που είχαν εμφανίσει από το Σάββατο. Τα προβλήματα, ωστόσο, συνεχίστηκαν και κατά την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα.

Ο Γάιος Σκορδίλης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να μεταφερθεί με ασθενοφόρο, ενώ για τον συγκεκριμένο λόγο δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα (14/09) κι οι προγραμματισμένες εξετάσεις του Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Πλέον, αναμένεται να φανεί πόσοι παίκτες έχουν επηρεαστεί από την ίωση και αν κάποιοι εξ αυτών θα χρειαστεί να μείνουν εκτός προπονήσεων για τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα,

Η ΚΑΕ ΑΕΚ σε σχετική ενημέρωση της, ανέφερε:

«Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και η κόπωση του ταξιδίου προκάλεσαν την αδιαθεσία του Γάιου Σκορδίλη κατά την επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο στο «Ελ. Βενιζέλος». Ανάλογα συμπτώματα αντιμετωπίζουν και άλλοι παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της «Βασίλισσας», μεταξύ των οποίων και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμένος για σήμερα ιατρικός έλεγχος (στο λαβωμένο γόνατο του Φρανκ) στο Mediterraneo Hospital δεν θα πραγματοποιηθεί».