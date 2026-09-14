Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου μιλά στην Έλενα Μπουζαλά για το χρυσό των Μεσογειακών Αγώνων, πώς είναι η σχέση με τη μαμά-προπονήτρια και απαντά αν θα παντρευτεί ξιφομάχο! Όλα στο νέο επεισόδιο του Women On Sports.

Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου πρόσθεσε μια χρυσή σελίδα στην ελληνική ξιφασκία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες Τάραντο 2026 στο αγώνισμά της, το ξίφος ασκήσεως. Την συναντάμε εκεί που άρχισαν όλα. Στον σύλλογός της, στο Αιγάλεω, όπου πηγαίνει από την τρίτη δημοτικού.

Μετά από 20 χρόνια έχει την ίδια δίψα για προπόνηση

Μας περιγράφει την πορεία της με χαμόγελο και ενθουσιαμό. Το χρυσό μετάλλιο ήταν κάτι που ήθελε από καιρό και μάλιστα έχοντας σε προηγούμενους αγώνες ηττηθεί από τις ίδιες αθλήτριες που νίκησε στην πορεία της στους Μεσογειακούς (στον τελικό επικράτησε της Αιγύπτιας Σάρα Αμρ Χόσνι με σκορ 15-13). Μας δείχνει το χρυσό μετάλλιο που τόσο καιρό κυνηγούσε και μας λέει ότι δεν είναι δικό της, αλλά όλης της ομάδας της, της μητέρας και προπονητριάς της Έλλης Τσολακίδου, του αδερφού της, επίσης πρωταθλητή και προπονητή ξιφασκίας, του μπαμπά της, αλλά και όλου του συλλόγου. Δεν θα τα είχε καταφέρει χωρίς αυτούς, μας τονίζει, καθώς αν και στην ξιφασκία αγωνίζεται μόνη της, χωρίς την ομάδα, δεν υπάρχεις.

Η Κατερίνα έχει αναδειχθεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας επτά φορές και μετρά πολλές ακόμα ομαδικές επιτυχίες με τον σύλλογό της ΑΟΞ Αιγάλεω. Εκπροσώπησε τη χώρα μας στο ξίφος ασκήσεως στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Ναντσίνγκ το 2014, ενώ δύο χρόνια μετά, στα 19 της, έκανε το μεγάλο βήμα στους Αγώνες Ρίο 2016. Ήταν η μικρότερη αθλήτρια της ελληνικής αποστολής. Επόμενος στόχος το Λος Άντζελες 2028.

Η Κατερίνα ταυτόχρονα με τον πρωταθλητισμό σπούδασε διατροφή - διαιτολογία και συνεχίζει τώρα με το διδακτορικό της στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Συνδυάζει με επιτυχία την ζωή της, τους αγώνες, την προπονητική και τη δουλειά της με εξαιρετικό προγραμματισμό και πειθαρχεία, όπως της δίδαξε ο αθλητισμός. Το να είσαι πρωταθλήτρια, λέει, δεν είναι θυσία, είναι επιλογή.

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Πώς τα καταφέρνει; Πως ισορρόπησε τη σχέση με την μητέρα της και προπονήτριά της; Τι θα άλλαζε στην ξιφασκία αν μπορούσε; Με όλη την οικογένεια να ασχολείται με την ξιφασκία, μήπως θα πρέπει να παντρευτεί ξιφομάχο; Πόσο εύκολο είναι να μάθεις ξιφασκία, ποια είναι τα βασικά και πόσο κοστίζει;

Όλες οι απαντήσεις στο στο νέο επεισόδιο του Women On Sports.