Η κορυφαία Ελληνίδα δρομέας μιλά στην Έλενα Μπουζαλά για τον πρωταθλητισμό, τις θυσίες και τους τραυματισμούς, αλλά και για τους επόμενους μεγάλους στόχους της στο νέο επεισόδιο του Women On Sports .

Γνώρισα την Αναστασία πρώτη φορά όταν ήρθε στην ΕΡΤ για πρακτική, ως σπουδάστρια της αθλητικής δημοσιογραφίας. Φυσικά και την ήξερα ως αθλήτρια. Ερχόταν στο γραφείο κάθε πρωί στην ώρα της και συμμετείχε στη δουλειά με όρεξη να μάθει τα πάντα. Πώς γίνεται το κείμενο στη τηλεόραση. Πώς φτιάχνεται ένα βίντεο, πώς παρουσιάζεις ένα δελτίο, μια εκπομπή. Πήγε και στο ραδιόφωνο. Πολύ ευγενική και... φρέσκια, παρόλο που πριν έρθει στο γραφείο είχε κάνει ήδη την πρωινή προπόνησή της, η οποία περιελάμβανε δέκα χιλιόμετρα!

Τη συναντώ στο ΟΑΚΑ για τη συνέντευξή μας στη σειρά video «Women OnSports» και με χαρά ακούω ότι μετά την αθλητική δημοσιογραφία, σπουδάζει και προπονητική. Ταυτόχρονα φυσικά με τον πρωταθλητισμό. Προφανώς και τα συνδυάζει άψογα με τις προπονήσεις της, καθώς συνεχίζει να προσθέτει πανελλήνια ρεκόρ και αποστάσεις στην πλούσια καριέρα της. Στον φετινό Ημιμαραθώνιο κατάφερε για τρίτη διαδοχική χρονιά να τερματίσει πρώτη με πανελλήνιο ρεκόρ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στον ελληνικό στίβο με χρόνο 1.11.37, τον οποίο μου λέει ότι θέλει να κατεβάσει κι άλλο.

Φυσικά όλα αυτά δεν ήρθαν χωρίς κόστος. Σωματικό αρχικά, καθώς οι τραυματισμοί πολλές φορές την έχουν εμποδίσει και καθυστερήσει στους στόχους της, αλλά και προσωπικό, δεν βλέπει όσο θα ήθελε την οικογένειά της ή τους φίλους της. Είναι όμως προσηλωμένη στους στόχους της, κι όταν το κάνει «κλειδώνει» σ΄αυτούς. Επόμενος μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά πρώτα θα πάει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλει διάκριση στα 10 χιλιόμετρα και αργότερα στο πρόγραμμα είναι και ο Μαραθώνιος. Ταυτόχρονα βλέπει τον εαυτό της όταν σταματήσει τον Πρωταθλητισμό, τονίζοντας ότι αυτό για όλους τους αθλητές είναι το πιο δύσκολο. «Όταν έχεις αφιερώσει τη μισή ζωή σου στον πρωταθλητισμό και σταματήσεις έρχεσαι αντιμέτωπος με την κανονική πραγματικότητα» μου λέει και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.

Δεν τη φοβάμαι την Αναστασία στον προγραμματισμό και θα το διαπιστώσεις ακούγοντάς την να μιλάει στη συνέντευξη.

Στο video θα δεις ακόμα: Αν είναι πιο γρήγορη από το GPS σου και αν έχει ποτέ χαθεί… τρέχοντας. Ποιο είναι το αγαπημένο fashion κομμάτι στη συλλογή της, ποιο είναι το γούρι της, αν προτιμά σχέσεις από τον αθλητισμό ή εκτός γηπέδου, αν ο αθλητισμός επηρεάζει τη θηλυκότητα, αλλά και τι θα κάνει σε 10 χρόνια από τώρα.

Η Αναστασία Μαρινάκου σε αριθμούς

-Κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ στα 10 χλμ. δρόμου (32:20).

-Κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο (1:11:37).

-Πολλαπλή Πρωταθλήτρια Ελλάδας σε δρόμους αντοχής.

-Νικήτρια του Ημιμαραθωνίου Αθήνας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2026.

-Μέλος της Εθνικής Ελλάδας με συμμετοχές σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

-Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου: Πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 10 χλμ. Νικήτρια 5 - διαδοχικές χρονιές.

-Έχει καταρρίψει περισσότερα από 10 πανελλήνια ρεκόρ από τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες ως την κατηγορία γυναικών στον στίβο και το δρόμο και αποτελεί μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες δρομείς της γενιάς της.