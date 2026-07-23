· Μαϊάμι Χιτ

Σακίλ: «Ο Γιάννης έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει»

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ με δηλώσεις του στάθηκε στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτς και την πρόκληση που έχει μπροστά του.

Σακίλ: «Ο Γιάννης έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει»
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Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στο ΝΒΑ είναι η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς στους Χιτς και ο Σακίλ Ο’ Νιλ έδωσε τη δική του οπτική επί του θέματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sports Illustrated»:

«Δεν θα έλεγα ότι είναι πίεση, αλλά έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει. Εγώ και ο Ντουέιν Ουέιντ ξεκινήσαμε όλο αυτό, στη συνέχεια ήρθε ο Λεμπρόν με τους "Big 3".

Όταν μιλάμε για έναν παίκτη αυτού του επιπέδου σε μια ομάδα όπως το Μαϊάμι, όλοι περιμένουν να κερδίζει. Πιστεύω ότι χρειάζονται ακόμη τρεις ή τέσσερις καλούς σουτέρ γύρω από εκείνον και τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Πέρα από αυτό, με την κουλτούρα που έχει η ομάδα, τον τρόπο που προετοιμάζεται και δουλεύει στις προπονήσεις, θα είναι σίγουρα έτοιμοι».

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