Σακίλ: «Ο Γιάννης έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει»
Ο Σακίλ Ο’ Νιλ με δηλώσεις του στάθηκε στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτς και την πρόκληση που έχει μπροστά του.
Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στο ΝΒΑ είναι η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς στους Χιτς και ο Σακίλ Ο’ Νιλ έδωσε τη δική του οπτική επί του θέματος.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sports Illustrated»:
«Δεν θα έλεγα ότι είναι πίεση, αλλά έχει μεγάλα παπούτσια να γεμίσει. Εγώ και ο Ντουέιν Ουέιντ ξεκινήσαμε όλο αυτό, στη συνέχεια ήρθε ο Λεμπρόν με τους "Big 3".
Όταν μιλάμε για έναν παίκτη αυτού του επιπέδου σε μια ομάδα όπως το Μαϊάμι, όλοι περιμένουν να κερδίζει. Πιστεύω ότι χρειάζονται ακόμη τρεις ή τέσσερις καλούς σουτέρ γύρω από εκείνον και τον Μπαμ Αντεμπάγιο.
Πέρα από αυτό, με την κουλτούρα που έχει η ομάδα, τον τρόπο που προετοιμάζεται και δουλεύει στις προπονήσεις, θα είναι σίγουρα έτοιμοι».