Μουντιάλ 2026: Συγκινητική κίνηση Πόρο - Έδωσε το μετάλλιό του στον παππού του

Ο Πέδρο Πόρο έκανε πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει στον παππού του, χαρίζοντάς του το μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλητή, το οποίο κατέκτησε με την εθνική Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026.

Ο Ισπανός διεθνής μοιράστηκε τη συγκινητική στιγμή μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τον παππού του, Αντόνιο Σαουθέδα. Τη δημοσίευση συνόδευσε με τη λιτή φράση: «Αποστολή εξετελέσθη».

Στο βίντεο, ο Αντόνιο Σαουθέδα παίρνει στα χέρια του το μετάλλιο, το παρατηρεί με χαμόγελο και λέει χαρακτηριστικά: «Είναι πανέμορφο». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το περνά στον λαιμό του, εμφανώς συγκινημένος από την ξεχωριστή κίνηση του εγγονού του.

https://www.instagram.com/p/DbGwSP1x8R_/

Η ανάρτηση γνώρισε μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεπερνώντας τις 2,5 εκατομμύρια προβολές. Παράλληλα, συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια και αναδημοσιεύσεις, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τον Πόρο για τη συμβολική αυτή χειρονομία.

Ο δεξιός μπακ είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της Ισπανίας προς την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ η παρουσία του στη διοργάνωση του χάρισε και μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ, ως ένας από τους τρεις Ισπανούς που διακρίθηκαν.