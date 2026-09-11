Παναθηναϊκός AKTOR: Το… οικογενειακό video από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Η σεζόν είναι κοντά στην έναρξή της. Ο Παναθηναϊκός AKTOR προ ημερών συγκεντρώθηκε σε κτήμα της Αττικής, για να γευματίσουν όλοι μαζί. Με πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε το video από την εκδήλωση, καθώς και τις ομιλίες του ισχυρού άνδρα του «τριφυλλιού» και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε το video: