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Παναθηναϊκός AKTOR: Το… οικογενειακό video από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Οι «πράσινοι» έδωσαν στη δημοσιότητα το video από τις όμορφες στιγμές στην εκδήλωση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, με τις ομιλίες του ισχυρού άνδρα των «πράσινων» και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. 

Παναθηναϊκός AKTOR: Το… οικογενειακό video από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
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Η σεζόν είναι κοντά στην έναρξή της. Ο Παναθηναϊκός AKTOR προ ημερών συγκεντρώθηκε σε κτήμα της Αττικής, για να γευματίσουν όλοι μαζί. Με πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε το video από την εκδήλωση, καθώς και τις ομιλίες του ισχυρού άνδρα του «τριφυλλιού» και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε το video:

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