«Σεισμός» στο μπάσκετ για Προμηθέα και Λιόλιο: Η ΕΕΑ ανακαλεί το πιστοποιητικό της ομάδας της Πάτρας

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έλαβε μια απόφαση-«βόμβα» που αφορά το ελληνικό μπάσκετ. Αναφορικά με τη διοικητική λειτουργία του Προμηθέα Πατρών και την εμπλοκή σε αυτή του Βαγγέλη Λιόλιου. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής για τη σεζόν 2025-26, η επιβολή προστίμων, αλλά και ηδιαβίβαση της υπόθεσης στα αρμόδια αθλητικά όργανα.

Η απόφαση και το μακροσκελές σκεπτικό της, αφορά τόσο τον Προμηθέα όσο και τον Βαγγέλη Λιόλιο. Προϊόν μακράς διαδικασίας εξέτασης εγγράφων, στοιχείων, επικοινωνιών που κατατέθηκαν, αλλά και μαρτυριών.

Ξεχωριστή σημασία στο πολυσέλιδο σκεπτικό, έχει η αξιολόγηση του ρόλου του Βαγγέλη Λιόλιου, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών του το 2020. Το συμπέρασμα που προέκυψε στην ΕΕΑ, είναι πως υπήρξε συμμετοχή του προέδρου της ΕΟΚ στην διοίκηση της ΚΑΕ της Πάτρας.

Η απόφαση της Επιτροπής, επιφέρει:

Ανάκληση του πιστοποιητικού που είχε χορηγηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στην ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην ΚΑΕ.

Επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο.

Διαβίβαση της απόφασης στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες.

Θεσμικό ζήτημα στο μπάσκετ!

Η απόφαση της ΕΕΑ, αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, οπότε τίθεται θεσμικό ζήτημα για το μπάσκετ συνολικά. Η Επιτροπή δεν λαμβάνει απόφαση για τον Βαγγέλη Λιόλιο, αναφορικά με πιθανές κυρώσεις, όμως γίνεται η αφετηρία για όσα θα ακολουθήσουν. Κυρίως απ’ τη στιγμή που διαβιβάζει την απόφαση στον αθλητικό εισαγγελέα και στην ΕΠΑΘΛΑ.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό:

«Η αναφορά στα ονόματα τριών διαιτητών έχει σχέση με ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης το οποίο δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΑ, αλλά άλλων δικαιοδοτικών οργάνων (ΕΠΑΘΛΑ) και του αθλητικού εισαγγελέα».