· Τζουργκάρντεν

Πρώτο γκολ για τον Αλμύρα στη Σουηδία (pic)

Λογαριασμό με τα χρώματα της Τζουργκάρντεν άνοιξε ο Χρήστος Αλμύρας, σκοράροντας στο 7-1 της ομάδας του κόντρα στη Χάνινγκε για το Κύπελλο Σουηδίας. 

Πρώτο γκολ για τον Αλμύρα στη Σουηδία (pic)
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Το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα της Τζουργκάρντεν πέτυχε ο Χρήστος Αλμύρας, με τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό να βρίσκει δίχτυα στο 7-1 της Χάνινγκε για το Κύπελλο Σουηδίας.

Ο 21χρονος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον Αστέρα AKTOR έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ των Σουδών για τα επόμενα χρόνια.

Μετά το παιχνίδι, ο Αλμύρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και το γκολ που πέτυχε.

https://www.instagram.com/p/DdHrGeECDpJ/
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