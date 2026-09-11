Πρώτο γκολ για τον Αλμύρα στη Σουηδία (pic)

Το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα της Τζουργκάρντεν πέτυχε ο Χρήστος Αλμύρας, με τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό να βρίσκει δίχτυα στο 7-1 της Χάνινγκε για το Κύπελλο Σουηδίας.

Ο 21χρονος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον Αστέρα AKTOR έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ των Σουδών για τα επόμενα χρόνια.

Μετά το παιχνίδι, ο Αλμύρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και το γκολ που πέτυχε.