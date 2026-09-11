Η Χαρά Κοντοχρήστου πατάει γκάζι στο Allwyn Game Time

Λίγο πριν το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” η content creator και φίλη του μηχανοκίνητου αθλητισμού μιλά για τον Lando Norris, τον Oscar Piastri και περιγράφει τις εμπειρίες της από το Grand Prix της Μόντσα

Η Χαρά Κοντοχρήστου πατάει γκάζι στο Allwyn Game Time
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Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, και το Game Time αυτής της εβδομάδας κινείται στους ρυθμούς της Formula 1.

Η Χαρά Κοντοχρήστου, content creator και φανατική φίλη του μηχανοκίνητου αθλητισμού μοιράζεται τις μοναδικές στιγμές που έζησε στο Grand Prix της Μόντσα με την Allwyn. Ξεχωρίζει την επίσκεψή της στο γκαράζ της McLaren Racing, τη συνάντησή της με τον Team Principal and Chief Racing Officer της ομάδας, Andrea Stella και την ευκαιρία που είχε να δει τι κρύβεται πίσω από τον μαγικό κόσμο της Formula 1.

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Πιστεύει ότι ο Lando Norris μπορεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή στο Grand Prix της Μαδρίτης, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και αποκαλύπτει τι θα τον ρώταγε αν είχε 30 δευτερόλεπτα μαζί του.

Περιγράφει τον Oscar Piastri με τρεις λέξεις και εξηγεί γιατί το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” είναι μια εμπειρία που κανένας φίλος της Formula 1 δεν πρέπει να χάσει.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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