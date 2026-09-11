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Premier League: Διά χειρός.... Τζολάκη προπονητής του μήνα ο Σεργκέι Γιακίροβιτς

Το βραβείο του προπονητή του μήνα για τον Αύγουστο στην Premier League απέσπασε ο τεχνικός της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς.

Premier League: Διά χειρός.... Τζολάκη προπονητής του μήνα ο Σεργκέι Γιακίροβιτς
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Η Premier League αντάμειψε τον τεχνικό της Χαλ Σίτι, Σεργκέι Γιακίροβιτς για το εκπληκτικό ξεκίνημα που έχει κάνει η νεοφώτιστη στην κατηγορία ομάδα του, με τον Βόσνιο τεχνικό να αποσπά το βραβείο του προπονητή του μήνα, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων.

Έπειτα από τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, οι «τίγρεις» είναι ακόμη αήττητοι, ενώ μέχρι στιγμής η εστία του «κέρβερου» Κωνσταντή Τζολάκη δεν έχει παραβιαστεί ούτε μια φορά απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα .

Όπως είναι φυσιολογικό οι «tigers» έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω τους, αποδεικνύοντας πως ήρθαν στα μεγάλα «σαλόνια» για να πρωταγωνιστήσουν.

https://www.instagram.com/p/DdJRf5Tiv0o/
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