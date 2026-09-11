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Πρωινό «ξεμούδιασμα» για τον Ολυμπιακό πριν τον Ερυθρό Αστέρα (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης" (11/09, 21:00), με τους παίκτες να πραγματοποιούν το καθιερωμένο shootaround πριν το παιχνίδι.

Γιάννης Χονδρός

Πρωινό «ξεμούδιασμα» για τον Ολυμπιακό πριν τον Ερυθρό Αστέρα (vid)
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Στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης" στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους και να βγάζει μια πιο σαφή εικόνα για το ρόστερ που έχει στα χέρια τους.

Εν όψει του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, οι παίκτες του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν το πρωινό τους shootaround, με τους Πειραιώτες να μοιράζονται στιγμές από την προπόνηση στα social media.

Δείτε το βίντεο:

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