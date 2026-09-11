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«Μια ανάσα από τον Κουτίνιο η Σάντος»

Πολύ κοντά στο να γίνει συμπαίκτης με τον Ροντινέι και τον Νεϊμάρ είναι ο Φιλίπε Κουτίνιο, με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό να συνεχίζει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την καριέρα του στη Σάντος.

«Μια ανάσα από τον Κουτίνιο η Σάντος»
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Κοντά σε ένα σπουδαίο «deal» βρίσκεται η Σάντος, καθώς η ομάδα του Σάο Πάολο ετοιμάζεται να ολοκληρώσει, μετά την απόκτηση του Ροντινέι και την υπόθεση του Φιλίπε Κουτίνιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι συζητήσεις για την απόκτηση του Φιλίπε Κουτίνιο βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τον 34χρονο μεσοεπιθετικό να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Σάντος ως ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μποταφόγκο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Σάντος φιγουράρει πλέον στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας επτά βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού 13 αγωνιστικές πριν το φινάλε, ενώ παράλληλα διεκδικεί με αξιώσεις ένα εισιτήριο για το Copa Sudamericana της ερχόμενης περιόδου.

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