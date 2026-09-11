ΠΑΟΚ: Παρουσιάζεται η πρόοδος των εργασιών για τη Νέα Τούμπα

Σημαντική μέρα για το αύριο του ΠΑΟΚ η σημερινή, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ παρουσιάζει το απόγευμα της Παρασκευής (11/09, 18:00) την εξέλιξη του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού για το μεγάλο έργο της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού».

Στη συνέντευξη Τύπου θα δώσουν το «παρών» οι εκπρόσωποι των εξειδικευμένων εταιρειών και των μελετητικών ομάδων που έχουν αναλάβει την εκπόνηση του πρότζεκτ. Κάθε πλευρά θα θα παρουσιάσει αναλυτικά τα στάδια που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αλλά και τον οδικό χάρτη των τεχνικών διαδικασιών που απομένουν.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις λεπτομέρειες και τις απαντήσεις που θα δοθούν, βλέποντας το όραμα της Νέας Τούμπας να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.