· Ολυμπιακός

Κονσεϊσάο: «Είχα πρόταση από ομάδα που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα»

Πρόταση να αναλάβει τα ηνία του Ολυμπιακό φέρεται να είχε ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, με τον Πορτογάλο προπονητή σε δηλώσεις του να αναφέρει πως τον τελευταίο καιρό είχε δεχθεί κρούση από ομάδα που άλλαξε τεχνική ηγεσία στην Ελλάδα.

Κονσεϊσάο: «Είχα πρόταση από ομάδα που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα»
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Ελεύθερος στην αγορά των προπονητών κυκλοφορεί ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, μετά και την αποχώρησή του από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ.

Με δηλώσεις του στο δίκτυο «DAZN», ο Πορτογάλος πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα αρκετές προτάσεις από ομάδες και μεταξύ άλλων φωτογράφησε κρούση από τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως είχε στα χέρια του πρόταση από ελληνική ομάδα.

«Ναι, έφτασαν πολλές προτάσεις αυτούς τους δύο-τρεις μήνες. Ακόμη και σήμερα είχα μία πρόταση από έναν αραβικό σύλλογο, για παράδειγμα. Πριν από μία εβδομάδα ήταν από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Υπήρξαν επίσης επαφές με έναν τουρκικό σύλλογο, ο οποίος δεν ανήκει στους λεγόμενους μεγάλους. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 51χρονος αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Μίλαν να αποτελεί την τελευταία ομάδα που είχε προπονήσει στην Ευρώπη.

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