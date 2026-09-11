NBA: Στο επίκεντρο ποινικής έρευνας οι Κλίπερς για την υπόθεση Λέοναρντ

Στο επίκεντρο ποινικής έρευνας από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, βρίσκονται οι Κλίπερς, μετά την «βαριά» τιμωρία τους από το NBA για παραβιάσεις των κανόνων σχετικά με το ανώτατο όριο μισθών (salary cap) που αφορούσαν τον αστέρα της ομάδας, Καουϊ Λέοναρντ.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσαν οι New York Times το βράδυ της Πέμπτης, την σχετική έρευνα διεξάγει το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Δεν έχει διευκρινισθεί εάν η έρευνα θα οδηγήσει στην άσκηση ποινικών διώξεων ή στην παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων σε σώμα ενόρκων.

Οι Times ανέφεραν ότι οι εισαγγελείς έχουν εκδώσει τουλάχιστον μία κλήτευση για κατάθεση ή προσκόμιση εγγράφων, στο πλαίσιο της έρευνας, που άρχισε πριν το NBA ανακοινώσει τα συμπεράσματά του έπειτα από μια ανεξάρτητη, ετήσια έρευνα για τις ενέργειες των Κλίπερς σχετικά με τον Λέοναρντ.

Υπενθυμίζεται, ότι το NBA επέβαλε στους Κλίπερς πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων και αφαίρεσε πέντε επιλογές από τον πρώτο γύρο του ντραφτ, τιμωρώντας την ομάδα για την καταστρατήγηση των κανόνων περί ανώτατου ορίου μισθών στην υπόθεση του Leonard, στον οποίο επεβλήθη πρόστιμο 700.000 δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η λίγκα στις 2 Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα του NBA «αποκάλυψε ένα μοτίβο ανάρμοστης συμπεριφοράς και πολλαπλές σοβαρές παραβιάσεις κανόνων από τον οργανισμό των Κλίπερς, που υπέπεσε και στο παρελθόν σε παραβάσεις των κανόνων περί καταστρατήγησης του ανώτατου ορίου μισθών», ανέφερε η λίγκα σε ανακοίνωσή της.

Κύρια παράβαση ήταν η πρακτική της ομάδας να φέρνει σε επαφή τον Λέοναρντ με χορηγούς του συλλόγου για ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος εκτός γηπέδου και συμφωνίες προώθησης προϊόντων, προσφέροντας στις εταιρείες επιχειρηματικές συνεργασίες με την ομάδα ως κίνητρο, καθώς και η κάλυψη προσωπικών εξόδων του Λέοναρντ και των εκπροσώπων του, μεταξύ άλλων παραβιάσεων, σύμφωνα με την σχετική έκθεση του NBA.